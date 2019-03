Raucher stirbt an Lungenkrebs: In seiner Todesanzeige warnt er alle Raucher: Am 13. Februar 2019 starb der US-Amerikaner Geoffrey Turner an Lungenkrebs. Kurz vor seinem Tod verfasste der Mann seine eigene Todesanzeige. In ihr warnt er alle Raucher, nicht so wie er zu enden. Im November war bei dem 66-Jährigen Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden, schreibt das Newsportal "Today".

Krebskranker Mann bereut dumme Entscheidung

Turner blickt in seiner Anzeige auf viele positive Aspekte seines Lebens zurück. Er hat eine Frau, fünf Kinder und vier Enkel. Eins bereut er aber zutiefst: Er war leidenschaftlicher Raucher.

"Ich war ein Idiot, der Tag ein Tag aus und mehrmals am Tag die gleiche dumme Entscheidung getroffen hat", schreibt er zu Beginn seiner Anzeige. Er habe gewusst, dass ihn das Rauchen eines Tages umbringen werde, dennoch habe er sich dafür entschieden, dies auszublenden und sich vor der Wahrheit zu verstecken.

Rauchen habe seiner Familie Schmerz und Leid gebracht

Er kann sich nicht verzeihen, seine Familie im Stich zu lassen. "Den Schmerz und das Leid, welches ich meiner Familie zugefügt habe, war die erhaltende 'Befriedigung' nicht wert. Es war pure Geldverschwendung, hat mich von meiner Familie getrennt und letztendlich meinen Körper zerstört."

Für alle Menschen hat er eine wichtige Botschaft: "Sei kein Idiot. Wenn du ein Raucher bist - hör auf - jetzt - dein Leben hängt davon ab, und die, die dich lieben, sind abhängig von deinem Leben."