Demonstrationen in Hamburg und Magdeburg gegen Corona-Auflagen: Rund 1000 Menschen haben am Samstag in der Hamburger Innenstadt gegen Maskenpflicht und die Corona-Auflagen von Bund und Ländern demonstriert. Auch einige schwarz gekleidete Gegendemonstranten, die sich um eine schwarz-rote Fahne mit der Aufschrift «Antifaschistische Aktion» versammelt hatten, waren vor Ort, konnten die Veranstaltung jedoch nicht stören.

Verschiedene Redner betonten die Friedfertigkeit und Dialogbereitschaft der Initiative «Querdenken» und erklärten, die Corona-Maßnahmen in Deutschland verstießen gegen mehrere Artikel des Grundgesetzes.

Polizei fordert zu Beendung der Versammlung auf

Da die meisten Teilnehmer keine Gesichtsmasken trugen und im Laufe der Veranstaltung auch die Abstände immer geringer wurden, forderte die Polizei die Veranstalter nach eineinhalb Stunden auf, die Versammlung zu beenden. Die Auflagen für die Kundgebung würden nicht mehr eingehalten.

In Magdeburg versammelten sich nach Polizeiangaben rund 250 Menschen zu einer Demonstration gegen Corona-Auflagen. Bei einer weiteren Kundgebung warnte das Bündnis «Solidarisches Magdeburg» vor einer Spaltung der Gesellschaft. «Menschen haben ein Recht auf ihre Angst, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht verlieren an Rattenfänger», sagte Mitorganisatorin Franka Kretschmer. Andere zu gefährden, sei jedoch keine Freiheit.

In Oberfranken sind derweil zwei Eheleute dabei ertappt worden, wie sie trotz behördlich angeordneter Corona-Quarantäne einkaufen gingen. Auf das Paar kommt nun Ärger zu.