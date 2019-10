Putzen zum Stressabbau: Wie Schrubben entspannt

Wer gestresst ist, kann selbst in der Freizeit oft nicht mehr richtig abschalten. Zu viele Dinge gehen durch den Kopf. Manchmal ist auch der Körper rastlos. Dann kann es sein, dass selbst ein Abend vor dem Fernseher oder eine Auszeit im Lesesessel nicht ablenken. Aber vielleicht hilft putzen und aufräumen.

Glück und Entspannung durch Putzen

Denn richtig angegangen, kann Hausarbeit entspannen und glücklich machen. "Mit dem Wegräumen von Schmutz macht man auch die Seele frei und ist dann frei für neue Aufgaben", sagt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel.

Schneller Erfolg nach kurzer Arbeit

Zudem stelle sich schnell ein Wohlfühleffekt ein. "Es ist eine Aufgabe, die Sie in relativ kurzer Zeit bewältigen können und bei der Sie auch gleich ein Ergebnis sehen. Mit 20 bis 30 Minuten Arbeit schafft man schon einiges", sagt Glassl. "In der Erwerbsarbeit sind es oft Projekte, die über mehrere Tage, Wochen, Monate dauern - da dauert es dann länger, bis man den Erfolg sieht."

Kann Putzen Spaß machen?

Dieser Denkansatz gelingt aber nicht jedem einfach so. Letztlich ist und bleibt die Hausarbeit ja eine Aufgabe, die irgendwann erledigt werden muss. Wie also kann das Putzen, Spülen oder Bügeln vielleicht sogar Spaß machen?