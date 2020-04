Professionelle Hilfe bei der Pflege

Was ist, wenn die Eltern oder Großeltern nicht mehr alleine zuhause zurechtkommen? Für Angehörige kann die selbstständige Pflege eine hohe Belastung darstellen. Eine halbherzige eigenständige Versorgung ohne professionelle Hilfe kann sowohl für die Betroffenen als auch Angehörigen auf Dauer zum Stresstest werden und bei allen Beteiligten zu Unzufriedenheit führen. Also was tun, wenn Angehörige zum Pflegefall werden?

Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, dass man feststellen lässt, ob die betroffene Person pflegebedürftig ist. Die Ermittlung der Pflegebedürftigkeit wird über eine Begutachtung festgestellt. Dabei wird ermittelt, welchen Pflegegrad eine Person hat. Dies dient in erster Linie dazu, die nötige finanzielle Unterstützung anzufordern, die den Angehörigen zusteht. Schließlich muss man die Pflegekosten nicht alleine tragen - man wird in dieser Angelegenheit staatlich unterstützt. Der Antrag zur Feststellung des Pflegegrades erfolgt über die Pflegekasse. Mit der Beantragung des Pflegegrades sollte man nicht zögern, da man umso schneller mit finanzieller Unterstützung rechnen kann. Rückwirkend kann Pflegegeld nicht beantragt werden. Die Pflegekasse kümmert sich dann darum, einen Gutachter zu aktivieren, der zu einem nach Hause kommt. Die entscheidende Voraussetzung für den Anspruch auf Pflegemittel von der Pflegekasse ist, dass man in den vergangenen zehn Jahren mindestens zwei Jahre in die Pflegekasse eingezahlt hat.

Pflegedienst oder Seniorenheim

Ob ambulant oder stationär - es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie man Angehörige professionell versorgen lassen kann. Wer sich dazu entscheidet, nahe Angehörige zu Hause pflegen zu lassen, weil sie lieber in ihrem häuslichen und vertrauten Umfeld bleiben wollen, kann einen ambulanten Pflegedienst hinzuziehen. Dieser bietet im Hinblick auf die Versorgungsmöglichkeiten ein umfangreiches Angebot. Neben Körperpflege, Ernährung und Bewegungsfähigkeit unterstützt der ambulante Pflegedienst die Betroffenen beispielsweise bei der Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten oder der Gestaltung des Alltags. Auch im Haushalt können Betroffene die nötige Unterstützung bekommen. Natürlich ist auch die Krankenpflege ein Teil der ambulanten Pflege. Das reicht von der Vergabe von Medikamenten bis hin zu Injektionen oder Wundversorgung. Darüber hinaus berät der ambulante Pflegedienst auch die Angehörigen in puncto Vermittlung von weiteren Hilfsdiensten, wie beispielsweise Essenslieferung oder Fahrdiensten. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass Pflegebedürftige mindestens Pflegegrad 2 haben müssen, damit ein Teil der Kosten von der Pflegeversicherung übernommen wird. Daneben haben Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, einen Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro im Monat. Diesen Beitrag erhalten auch jene, die Pflegegrad 1 aufweisen.

Neben dem ambulanten Pflegedienst kann man sich aber auch eine Einzelpflegekraft ins Haus holen. Menschen, die Pflegegrad 2 bis 5 haben, können eine selbstständige Pflegekraft in Anspruch nehmen. Die Einzelpflegekräfte schließen dabei mit der Pflegekasse einen Vertrag. In manchen Fällen ist es auch sinnvoll, sich mit einer Tages- oder Nachtpflege zu beschäftigen. In speziellen Einrichtungen können Pflegebedürftige eine sogenannte teilstationäre Pflege in Anspruch nehmen. Dieser Anspruch ist für Versicherte mit Pflegegrad 2 bis 5 möglich. Die Beförderung der pflegebedürftigen Person von zu Hause in die Einrichtung ist dabei im Normalfall inbegriffen.

Pflegeheim, Altenheim oder Altenwohnheim?

Wenn die Möglichkeit der teilstationären Pflege nicht mehr ausreicht, bleibt letztlich nur noch die vollstationäre Versorgung. Hier muss man zwischen verschiedenen Heimtypen unterscheiden. Altenwohnheime sind beispielsweise so konzipiert, dass die Bewohner relativ eigenständig in kleinen Wohnungen untergebracht sind. Allerdings kann man die Mahlzeiten in Gesellschaft anderer Bewohner genießen. Im Gegensatz dazu sind Altenheime besonders für Menschen geeignet, die nicht mehr selbstständig ihren Haushalt führen können. Dort werden die Menschen sowohl hauswirtschaftlich als auch pflegerisch unterstützt. Zu guter Letzt gibt es noch Pflegeheime. Dort sind die Bewohner in Einzel- oder Doppelzimmern untergebracht und es findet eine umfassende Betreuung statt. Melissa Hiller