Wird jemand pflegebedürftig, sollten die Angehörigen als Erstes bei der Pflegekasse anrufen. Das erklärt Eugénie Zobel-Kowalski, Juristin und Redakteurin bei der Stiftung Warentest. Dort stellt man telefonisch einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit. Die Formulare für den schriftlichen Antrag werden zugeschickt. Sind die ausgefüllten Formulare bei der Kasse eingegangen, meldet sich der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK), um die Situation zu begutachten.

Der MDK schaut, wie selbstständig jemand noch agieren kann. Der Gutachter schaut also beispielsweise, wie weit sich der potenziell Pflegebedürftige noch herunterbeugen kann, wie gut seine Motorik noch funktioniert und ob eine Demenzerkrankung vorliegt. Dabei ist es wichtig, nichts zu beschönigen. Denn auf der Grundlage des Gutachtens legt der MDK den sogenannten Pflegegrad fest.

Rahmenbedingungen klären

Sinnvoll ist dann, zu prüfen, ob eine Pflege zu Hause möglich ist: Ist die Wohnung barrierefrei? Wenn nicht - lässt sie sich entsprechend anpassen? Und natürlich: Wer könnte die Pflege zu Hause übernehmen? In einer Krisensituation kann man eine Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim nutzen, um solche Dinge zu klären. Dort wird der Pflegebedürftige für eine bestimmte Zeit - maximal 56 Tage binnen eines Jahres - untergebracht. Danach können beide Seiten schauen, wie es weitergeht.

Beratungsstellen helfen

In jedem Fall sollte sich beraten lassen, wer plötzlich mit Pflegebedürftigkeit konfrontiert ist. Die Pflegekassen bieten selbst Beratung an oder können Stellen vermitteln, die das tun.

Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) listet kostenlose und unabhängige Beratungsstellen auf. Unter der Nummer 030/20179131 erreichen Angehörige von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 9.00 und 18.00 Uhr zudem das Pflegetelefon des Bundesfamilienministeriums. Auch die Unabhängige Patientenberatung Deutschland berät betroffene Patienten sowie Angehörige zu diesen Themen.

Barrierefreies Wohnen

Wenn es um die Anpassung der Wohnung geht, hilft die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung weiter, ein Zusammenschluss von Wohnberatern.

Solche spezialisierten Berater kommen nach Hause und schauen gemeinsam mit den Betroffenen, welche Umbauten möglich sind - und wie sie am besten umgesetzt werden. Es gibt kostenlose und kommerzielle Angebote. Ein Preisvergleich lohnt sich.

Option Pflegeheim

Entscheidet sich jemand, ins Pflegeheim zu ziehen oder ist eine Pflege zu Hause nicht möglich, sollte das Heim sorgfältig ausgewählt werden. Das Wichtigste ist, sich selbst ein Bild zu machen. Nur aufgrund der Informationen auf der Internetseite etwa sollte niemand ein Pflegeheim auswählen. Stattdessen macht man am besten einen Termin mit der Heimleitung und lässt sich herumführen. Die Leitung kann man etwa fragen, wie sie mit

Beschwerden umgeht. Beim Rundgang unbedingt auch Bewohner ansprechen, und möglichst auch einmal mit den anderen essen. Sinnvoll ist auch, noch mal ohne Termin wiederzukommen. Kommt ein Heim infrage, lohnt sich zudem ein Probewohnen, um einschätzen zu können, ob das Heim den individuellen Vorstellungen entspricht.

Die Tagespflege

Zudem besteht für Pflegebedürftige die Möglichkeit, eine Tagespflege in Anspruch zu nehmen. Der Vorteil dessen ist, dass die Patienten den Tag über professionell behandelt und gepflegt werden, jedoch trotzdem nicht komplett das eigene Haus verlassen müssen. So fällt es den meisten Menschen schwer, ihren eigenen Rückzugsort zu verlassen, mit dem sie viele schöne Momente verbinden. Dennoch sind Familienmitglieder nicht immer den physischen und psychischen Belastungen gewachsen und haben auch aufgrund der Berufstätigkeit nicht die nötige Zeit den Patienten rund um die Uhr von zu Hause aus zu pflegen. Die Option der Tagespflege bietet demnach die optimale Zwischenlösung von ambulanter und stationärer Pflege. So werden die Angehörigen entlastet, da der Pflegebedürftige bereits am Morgen abgeholt wird. dpa-mag