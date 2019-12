Der Trend, die Pille abzusetzen, nimmt zu. Immer mehr Frauen ist der hormonelle Einfluss der Pille zu groß. Deshalb treffen sie eine Entscheidung: Die Pille muss weg.

Pille absetzen: Schluss mit den Hormonen

Viele Frauen nehmen über mehrere Jahre hinweg die Antibabypille, oftmals schon seit ihrer Jugend. In erster Linie soll sie als Verhütungsmittel vor ungewollter Schwangerschaft schützen. Darüber hinaus kann sie in einigen Fällen Regelschmerzen lindern und für ein besseres Hautbild sorgen. Doch die Zweifel am Verhütungsmittel Pille wachsen. Wichtig ist: Jede Pille wirkt anders - und jeder Körper reagiert unterschiedlich auf sie.

Pille in Deutschland Verhütungsmittel Nr.1

Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse nehmen rund sieben Millionen Frauen in Deutschland die Antibabypille. Damit ist sie in Deutschland das meist genutzte Verhütungsmittel. Wie die Verbraucherzentrale Hamburg feststellt, verordnen viele Frauenärzte die Pille, ohne ein ausführliches Beratungsgespräch zu führen, in dem sie über mögliche Nebenwirkungen oder alternative Verhütungsmethoden aufklären. Dabei ist den meisten Frauen gar nicht bewusst, wie sich die tägliche Einnahme der Pille - und die damit verbundene Hormonzufuhr - auf ihren Körper und ihre Psyche auswirken.