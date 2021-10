Deutschland vor 1 Stunde

Verhütung

Pille absetzen: Das passiert mit deinem Körper, wenn du sie nicht mehr einnimmst

In den letzten Jahren geriet die Pille immer wieder in die Kritik. Viele Frauen entschließen sich dazu, die Pille abzusetzen und auf hormonfreie oder weniger hoch dosierte Verhütungsmittel zurückzugreifen. Doch was passiert mit deinem Körper, wenn du die Pille absetzt?