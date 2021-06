Verhütungsmittel "Pille": die wichtigsten Infos zum Absetzen der Antibabypille im Überblick

Das Absetzen der Pille kann viele verschiedene Ursachen haben. Einige Frauen entscheiden sich aufgrund der zahlreichen Nebenwirkungen gegen das Präparat, andere haben in naher Zukunft einen Kinderwunsch. Die Pille greift weitreichend in den Hormonhaushalt der Frau ein. Nach Absetzen des Präparats muss der Körper diese Umstellung erst einmal verkraften.

Pille absetzen: Welcher Zeitpunkt eignet sich am besten

Um es dem Körper einfacher zu machen wird zur Einnahme bis Ende des angefangenen Blisters geraten. Zu diesem Zeitpunkt kommt es am wenigsten zu unerwarteten Blutungen, wie Info Medizin berichtet.

Bei einigen Frauen kann es mehrere Monate dauern bis die Monatsblutung wieder einsetzt oder ein regelmäßiger Zyklus erfolgt. Viele Frauen haben direkt wieder eine regelmäßige Menstruation.

Die Reaktion auf das Absetzen fällt bei jeder Frau sehr individuell aus.

Nebenwirkungen beim Absetzen der Pille

Durch die Einnahme der Pille können zahlreiche Nebenwirkungen auftreten. So hat auch das Absetzen einige Symptome, die medizinisch allerdings nicht als Nebenwirkungen betrachtet werden.

Der Körper muss sich an die Umstellung des Hormonhaushaltes und die Wiedereinstellung des natürlichen Zyklus gewöhnen, das kann eine Weile dauern. Dabei machen sich nicht nur negative Auswirkungen bemerkbar, sondern auch viele positive Veränderungen lassen sich feststellen.

Weniger Wassereinlagerungen/Gewichtsabnahme: Viele Frauen befürchten, dass sie nach der Pille möglicherweise zunehmen. Doch genau der gegenteilige Effekt ist häufig der Fall. Durch die enthaltenen synthetischen Hormone in der Pille wird Flüssigkeit im Körper gebunden. Das führt dazu, dass Frauen unter der Pille schneller Wasser einlagern. Der Körper kann nach Absetzen leichter Wasser abbauen, was dann oftmals zu Gewichtsverlust führt.

Gesteigerte Libido: Durch die Pille versetzt man den Körper dauerhaft in den Zustand einer scheinbaren Schwangerschaft. Viele Frauen verspüren daher nach Absetzen wieder mehr Lust auf Sex, weil die fruchtbare Phase nicht mehr unterdrückt wird.

Geringere oder gesteigerte Stimmungsschwankungen/Kopfschmerzen: Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen können sich nach dem Absetzen ebenfalls verbessern. Umgekehrt gibt es bei einigen eine Steigerung von Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen nach Beenden der Einnahme.

Stärkeres Prämenstruelles-Syndrom: Das Prämenstruelle Syndrom ist eine lange Liste an körperlichen und psychischen Symptomen, die in der zweiten Hälfte des Zyklus auftreten können. Sie können nur wenige Tage oder volle zwei Wochen andauern und werden mit dem Einsetzen der Periode schlagartig besser. Worauf das PMS-Syndrom zurückzuführen ist, ist nicht abschließend geklärt. Es wird vermutet, dass ein Ungleichgewicht von den weiblichen Hormonen Östrogen und Progesteron vorliegt.

Zwischenblutungen: Die erste Blutung nach Beendigung der Einnahme ist noch keine Monatsblutung, sondern die letzte Abbruchblutung unter Einfluss der Pille. Danach spielt der Zyklus häufig erst einmal verrückt und kann Zwischenblutungen begünstigen.

Starke Regelbeschwerden: Wer vor Einnahme der Pille schon unter stärkeren Menstruationsbeschwerden gelitten hat, wird nach Absetzen der Pille häufig wieder davon ereilt.

Hautunreinheiten/Pickel/Akne: Frauen die sehr unter Hautunreinheiten nach Absetzen der Pille leiden, sollten einen Dermatologen aufsuchen. Für hormonell bedingte Akne gibt es mittlerweile gute Behandlungsmöglichkeiten. Hautprobleme können andernfalls schnell zu schlechtem Wohlbefinden führen und die Psyche belasten.

Haarausfall: Auch Haarausfall kann erst einmal beunruhigend sein. Dieser pendelt sich aber meist schnell nach Wiederherstellung des hormonellen Gleichgewichts wieder ein. Durch das Sinken des Östrogenspiegels kommt es zu Auswirkungen auf die Haarwurzel. Hält der Haarverlust über ein halbes Jahr an, sollte ebenfalls ein Hautarzt konsultiert werden, denn Haarausfall kann auch andere Ursachen haben.

Wann normalisiert sich der Zyklus wieder?

Ob und wie lange es nach dem Absetzen der Pille zu Auswirkungen kommt, ist bei jeder Frau sehr individuell. Sollte die Periode länger als drei Monate ausbleiben, sollte der Frauenarzt aufgesucht werden. Die anderen Symptome gehen meist von selbst zurück, wenn die körpereigene Hormonregulierung abgeschlossen ist. Bei einigen Frauen kann dies bis zu einem Jahr andauern.

Das sollte allerdings nicht täuschen, denn es ist trotz der Umstellung im Körper möglich bereits im ersten natürlichen Zyklus schwanger zu werden. Wer also absetzt, um auf alternative Verhütungsmethoden umzusteigen, sollte sich zeitnah mit den Möglichkeiten auseinandersetzen. Stiftung Warentest hat dazu einige Verhütungsmethoden unter die Lupe genommen. Nähere Informationen findest du in diesem Artikel.

Frauen, die NFP-Methode (natürliche Familienplanung) nutzen möchten, wird geraten zunächst für einige Monate alternative Verhütungsmittel zu verwenden. Für die größtmögliche Sicherheit sollte dabei mindestens drei Monate zusätzlich verhütet werden.

Die Pille erneut einnehmen - Geht das?

Das Absetzen der Pille sollte sich im Vorfeld gut überlegt werden. Ein häufiger Wechsel zwischen Einnahme und Absetzen sollte nicht erfolgen. Das Risiko einer Thrombose ist im ersten Jahr der Einnahme besonders hoch. Auch die dauerhafte Einnahme sehen Experten kritisch. Mehr dazu findest du im Artikel "Antibabypille "durchnehmen": Ist die dauerhafte Einnahme gefährlich?"

Prinzipiell ist es möglich die Pille nach dem Absetzen wieder einzunehmen. Wenn man sie gut vertragen hat, kann mit der Einnahme zum ersten Tag des Zyklus ohne Rücksprache mit dem Frauenarzt wieder begonnen werden. Auch wenn die Beratung beim Gynäkologen nicht zwingend notwendig ist, ist sie ratsam um die passendste Verhütungsmethode für sich zu finden oder sich über Schwangerschaftsvorsorge aufklären zu lassen.

