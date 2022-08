ANZEIGE vor 11 Minuten

Veranstaltungs-Tipps: Bio zum Erleben und Genießen ganz groß in Franken

Was macht eigentlich eine Bienen-Königin? Was ist Streuobst? Und warum stehen Schafe mitten in den Weinbergen? Bei den 22. Bio-Erlebnistagen ist in diesem Spätsommer wieder „Löcher in den Bauch fragen“ erwünscht. Bei rund 180 Veranstaltungen in ganz Bayern öffnen Bio-Betriebe vom 27. August bis zum 9. Oktober 2022 ihre Tore und geben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, neugierig zu sein, mitanzupacken und mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen.