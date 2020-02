Mit Herz und Sole: Was gibt es schöneres als einen entspannten Tag zu zweit im kuscheligen Ambiente von ThermenMeer und SaunaLand zu verbringen? Am Valentinstag können Sie in der Obermain Therme Bad Staffelstein neben Wellness & Spa auch ein romantisches Drei-Gänge-Menü genießen.

Wellness ist eine Herzensangelegenheit

Die Obermain Therme in Bad Staffelstein vereint Entspannung, Vitalität und Wohlbefinden. Die Wirkung von Therme und Sauna macht glücklich und ist buchstäblich ein Geschenk. Nur eines macht noch mehr Freude: Jemanden, der einem am Herzen liegt, mit einem Wellness-Geschenk zu überraschen. Genau aus diesem Grund können Wellness-Liebhaber individuelle Gutscheine gestalten und an ihre/n Liebste/n verschenken. Im Online Shop der Obermain Therme in Bad Staffelstein gibt es außerdem unzählige Geschenkideen, zum Beispiel Wellness-Arrangements und Kosmetikbehandlungen.

Persönliche Geschenke per Mausklick

Egal ob sie lieber in der Sauna entspannen, sich von Massagen verwöhnen lassen möchten, ein Bademantel-Brunch genießen oder ihre/n Liebste/n mit einem Beauty Tag im DaySpa überraschen wollen: Mit wenigen Klicks können sie ganz einfach von Zuhause ihren individuellen Gutschein erstellen. Wer sich nicht für ein spezielles Arrangement entscheiden kann, hat auch die Möglichkeit, einen allgemeinen Wertgutschein zu bestellen. Unabhängig vom Valentins-Spezial werden zudem das ganze Jahr über Arrangements für zwei angeboten.

Und so geht’s: Im Online Shop die gewünschte Leistung sowie das Gutscheinmotiv auswählen, auf Wunsch eine liebevolle Widmung sowie eigenes Bildmaterial hinzufügen, Gutschein ausdrucken – und fertig!

Unsere Empfehlung zum Valentinstag

Das Jahreszeiten-Arrangement Winter vereint Salzprickeln, Wohlfühlwärme und mit Liebe zubereitete Köstlichkeiten und ist in zwei Varianten bis zum 29.02.2020 in der Obermain Therme erhältlich.

VARIANTE CLASSIC 42,00 €

Grenzenloses Bade- und Saunavergnügen

Ein 2-Gänge-Bademantel-Menü im VitaRestaurant (Drei raffinierte, saisonale Hauptgänge zur Wahl; ein alkoholfreies Getränk inklusive)

Kleine Extrafreude: Heiße Schokolade mit Orangenlikör – ein Genuss, der Herz und Hände wärmt (auch alkoholfrei erhältlich)

Diese Arrangement-Variante können Sie spontan vor Ort genießen. Es ist keine Voranmeldung erforderlich.

VARIANTE PREMIUM 63,00 €

Die "Variante-Premium" enthält alle Leistungen der "Variante Classic" plus eine 15-minütige Wellness-Massage mit Orangen-Schoko-Mousse. Spürbare Entspannungswirkung trifft dabei unwiderstehlichen Duft … die sorgfältig kombinierten, stimulierenden Inhaltsstoffe wirken zudem hautstraffend und -glättend.

Liebe geht durch den Magen

Wussten Sie schon, dass Sie Ihre/n Liebste/n am Valentinstag vor Ort zu einem gemütlichen 3-Gänge-Menü im VitaRestaurant im SaunaLand einladen können? Ganz spontan und ohne Voranmeldung können Sie sich gemeinsam von köstlichen Vorspeisen, winterlichen Hauptgängen und süßen Desserts verwöhnen lassen.

Wellness-Fans aufgepasst: Zusammen mit der Obermain Therme verlosen wir ein Valentinstag-Arrangement im Wert von 135 Euro - zum Gewinnspiel 'Meeresrauschen für zwei'

Kontakt

Weitere Informationen und Geschenkideen gibt es online auf www.obermaintherme.de.

Obermain Therme Bad Staffelstein

Am Kurpark 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon 09573/9619-0

E-Mail service@obermaintherme.de