Stress ist derzeit allgegenwärtig. Ob Angst vor Ansteckung, Social Distancing, Homeschooling oder Kurzarbeit: In den letzten Monaten haben die Folgen der Corona-Pandemie viele Menschen auf eine psychische Belastungsprobe gestellt. In der Winterausgabe von "Gesundheit Bamberg" klären die Erlanger Experten deshalb häufige Probleme und Fragen rund um das Thema Stress: Was für Arten von Stress gibt es? Welche Ursachen kann Stress haben? Kann Stress wirklich krank machen? Und was kann man gegen Stress eigentlich tun? Antworten auf alle diese Fragen finden Sie hier.

Wie Stress entsteht und warum wir Stress unterschiedlich empfinden

Sich einer Sache nicht gewachsen zu fühlen, bedeutet Stress. Ganz egal, ob es dabei um einen eiligen Auftrag des Chefs, um Partnerschaftskonflikte, Haushalt, Kindererziehung oder die Corona-Pandemie geht. Oberarzt Dr. Christian Weinland von der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen erklärt in der Winterausgabe von "Gesundheit Bamberg", wie Stress entsteht und was unsere eigenen Gedanken und Bewertungen mit unserem Stressempfinden zu tun haben. Im Interview mit Dr. Weinland erfahren Sie außerdem, warum andauernde Anspannung krank macht und warum sie eventuell zu Burn-out und Depressionen führt, wann eine stationäre Psychotherapie nötig ist und von wem wir lernen können, uns weniger Stress zu machen.

Wenn Stress krank macht: Depression durch berufsbedingten Stress

Hektik, Termindruck, wenig Pausen – Menschen, die im Beruf großem Stress und Druck ausgesetzt sind, entwickeln häufiger als andere Depressionen. So ging es auch einem dauergestressten Vertriebsleiter Ende 50, der jetzt wegen einer Depression am Uni-Klinikum Erlangen behandelt wird. Jahrelang haben ihn Auseinandersetzungen mit den Vorgesetzten, Machtspiele und fehlende Wertschätzung ausgelaugt – bis er nur noch mithilfe von Alkohol und Tabletten einschlafen konnte. In der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik des Uni-Klinikums Erlangen lernt der Patient nun, seine vor allem familiär geprägten Muster zu durchbrechen. Dabei helfen ihm eine Depressionsgruppe, Gesprächstherapie, soziales Kompetenztraining, Ergotherapie, Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training, Sport und Bewegung. Seine ganze Geschichte lesen Sie hier.

Stressfaktor Corona: Warum uns die Pandemie psychisch belastet

Auch das Coronavirus stresst: Laut der Krankenkasse DAK nahmen allein in Bayern im ersten Halbjahr 2020 psychische Leiden wie Depressionen und Ängste um elf Prozent zu. Die Experten der Erlanger Psychiatrie raten zu mehr Gelassenheit, Offenheit und zur sogenannten Ambiguitätstoleranz: Das ist die Fähigkeit, mit Unsicherheit und Ungewissheit umgehen zu können. Wie man das trainieren kann, erfahren Sie hier.

Aktives Stressmanagement: Achtsam sein heißt nicht entspannen

Doch wir alle sind Stress nicht hilflos ausgeliefert – wir können etwas dagegen tun. Dr. Verena Nadine Buchholz nimmt die Leser mit in die Welt der Achtsamkeit und macht klar, dass es dabei um mehr geht als um einen "Lifestyletrend". Die Psychologin verdeutlicht: Achtsamkeit hat mit Entspannung nichts zu tun. Vielmehr geht es dabei um ganz bewusstes Wahrnehmen. Das kann beim morgendlichen Duschen passieren oder beim sogenannten Body-Scan, bei dem man den Körper langsam und aufmerksam von innen "abtastet". Mehr dazu lesen Sie hier.

Anti-Stress-Ideen für jeden Tag im Magazin "Gesundheit Bamberg"

Die Winterausgabe von "Gesundheit Bamberg" bietet viele Tipps und Anregungen, die uns im Alltag vor Stress bewahren können. Wie nützt faulenzen? Was bringt Yoga? Und wie funktioniert das mit der Resilienz? Kleine "Anti-Stress-Bausteine" bieten neue Perspektiven. Außerdem warten in dem aktuellen Heft viele weitere spannende Themen auf Sie. Übrigens: "Gesundheit Bamberg" liegt im Raum Bamberg kostenlos aus, unter anderem in Arztpraxen, Kliniken, Rehazentren, Apotheken, Verwaltungen, im Einzelhandel und bei "Der Beck" in Bamberg, Hirschaid und Hallstadt. Das Magazin ist online unter www.gesundheit-bamberg.com zu finden und kann per E-Mail an gesundheit-bamberg@uk-erlangen.de für 10 Euro jährlich abonniert werden.

