Seit 40 Jahren hält sie Bamberg gesund

Die Hainapotheke gehört zu Bamberg dazu wie das Bier, Kleinvenedig oder der Dom und feiert dieses Jahr ein stolzes 40-jähriges Jubiläum. In einer Zeit, in der unpersönliche Online-Apotheken für sich Werbung machen, ist es umso wichtiger zu wissen, dass es immer noch Apotheken wie die Hainapotheke gibt. „Wir waren schon immer anders“, sagt Inhaber Heiner Baier, der gemeinsam mit seiner Tochter und Inhaberin Jennifer Pock-Baier die Apotheke heute leitet.

Wie alles begann...

Angefangen hat alles am 8. Februar 1979, als die Apotheke im ersten Ärztehaus Bambergs in der Hainstraße eröffnet wurde. Neben der persönlichen Beratung waren es damals vor allem das Kosmetiksortiment und die preisgünstigen Kindernahrungsmittel, die besonders die jungen Mütter Bambergs angelockt hatten. Schon nach zwei Jahren deutete sich an, dass die Räumlichkeiten zu klein waren. Nach und nach wurde mehr Platz dazu gekauft und die Apotheke vergrößert. 2004 hat sie nach Umbau ein vollautomatisches Lagersystem bekommen, 2006 kam ein Zytostatikalabor. 2009 erweiterte sich die Apotheke durch Räumlichkeiten in der Hainstraße 1. Hier befinden sich die Herstellungsräume der Firma Sensifit, die Nahrungsergänzungsmittel in reinsten Substanzen ohne Zusatzstoffe herstellt. Diese Ergänzungsmittel eignen sich auch für Allergiepatienten.

Online bestellen bei der Hainapotheke

„Bei uns steht der Kunde immer im Mittelpunkt zu jeder Tageszeit!“

In dieser Apotheke wird noch die Nähe zum Kunden groß geschrieben und gepflegt. Jeder Mitarbeiter hier geht individuell auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Und so wissen die Kunden, dass es hier nicht nur um den Verkauf von Medikamenten geht, sondern darum, dass man sich hier um das Wohlbefinden kümmert. Die Mitarbeiter der Hainapotheke messen unter anderem auf Wunsch die Leber- und Cholesterinwerte sowie den Blutzucker ihrer Kunden. Außerdem befasst sich die Apotheke mit der Regulationspharmazie. Hierzu zählen die Haar-, Mineralstoff- und Wasseranalyse. Das hilft dem Kunden, auf sich zu achten, Krankheiten vorzubeugen und das Wohlbefinden im eigenen Körper spürbar zu steigern.

Das Unternehmen bedankt sich bei all seinen Kunden für die Treue, aber auch bei seinen Mitarbeitern, die teilweise seit über 20 Jahren und länger dabei sind und die familiäre Atmosphäre in der Hainapotheke sorgen.

Mitfeiern lohnt sich!

Vorbeischauen und mitfeiern - Vom 11. Bis 15. Februar können sich die Kunden auf bunte Geburtstagsüberraschungen und Aktionsangebote freuen! Es locken neben einem Preisausschreiben auch viele Kosmetikaktionen.

Kontakt

Hainapotheke OHG

Hainstraße 3

96047 Bamberg

Telefon 0951 98 13 60

Fax 0951 98 13 660

E-Mail info@hainapotheke.de

...Oder besuchen Sie doch mal die Hainapotheke auf Facebook