Schulöffnungen in Franken: Mit diesen Hygieneprodukten schützen Sie Ihre Kinder

Viele Eltern haben in den letzten Wochen den Spagat zwischen Home Schooling, Job und Haushalt gemeistert - mit mal mehr, mal weniger gutem Ergebnis. Mit den schrittweisen Lockerungen können immer mehr Klassen zurück in die Schule, was eine Erleichterung für die Eltern ist. Seit dem 18. Mai hat der Präsenzunterricht für folgende Jahrgangsstufen begonnen:

Grundschule: 1. Klasse

Mittelschule: 5. Klasse

Realschule: 5. und 6. Klasse

Gymnasium: 5. und 6. Klasse

Darüber hinaus ist es geplant, am 15. Juni die Schule für alle übrigen Jahrgangsstufen zu ermöglichen.

Hygienevorschriften in der Schule

Damit die Schuleröffnung für alle Jahrgangsstufen problemlos läuft und die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich gehalten wird, sind einige Hygienevorschriften zu beachten. Die wichtigsten Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 sehen wie folgt aus:

Sehr gute Handhygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden)

(regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden) Das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)

(Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) Abstand halten (mindestens 1,5 Meter, auch in der Pause)

(mindestens 1,5 Meter, auch in der Pause) Jeder ist angehalten, in so genannten Begegnungsflächen wie Flure, Gänge, Toiletten und in der Pause sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Unterricht selbst ist das Tragen der Maske nicht erforderlich.

Maßnahmen bei Auftreten coronaspezifischer Symptome

Wer sich in öffentlichen Räumen aufhält, sollte regelmäßig und gründlich die Hände waschen. Für die Befreiung vom Unterricht wegen einer Grunderkrankung, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung zur Folge haben kann, ist eine individuelle Risikoabwägung und ein (fach)ärztliches Attest erforderlich. Treten coronaspezifische Erkältungs-Symptome auf – Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall – ist stets die Schulleitung zu informieren – diese melden den Fall umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt – das informiert dann die Schulleitung über die weiteren Schritte.

Zulässige Klassengrößen und Vorschriften für den Unterricht

Um den nötigen Sicherheitsabstand in den Klassenzimmern zu ermöglichen, muss die Klassenstärken reduziert werden:

Mittelschule: max. 15 Schülerinnen und Schüler

Förderschule: max. 9 Schülerinnen und Schüler

Realschule: max. 15 Schülerinnen und Schüler

Gymnasium: max. 15 Schülerinnen und Schüler

Berufliche Schulen: max. 15 Schülerinnen und Schüler

Als besondere Sitzordnung in Corona-Zeiten gibt es nur noch Einzeltische mit einer frontalen Sitzordnung – der Abstand zwischen den Tischen muss mindestens 1,5 Meter betragen. Darüber hinaus wird auf Partner- oder Gruppenarbeit verzichtet, der Klassenzimmerwechsel wird vermieden.

