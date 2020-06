Blut und Blutplasma retten Leben. Jeder kann in die Lage kommen, auf eine Blutspende angewiesen zu sein. Durch die Corona-Pandemie fehlen deutschlandweit Spenden, um die Versorgung aller Patienten mit lebenswichtigen Blutpräparaten sicherstellen zu können. Jetzt kommt es auf jede Spende an – und darum ist jeder zur Spende aufgerufen. Doch wie läuft eine Spende eigentlich ab? Was muss beachtet werden und wer kann überhaupt alles spenden? Wir haben die wichtigsten Fragen geklärt.

1. Wie läuft eine Spende ab?

Für die Vollblutspende muss man circa eine Stunde Zeit mitbringen. In der Regel kann man sagen: knapp 10 Minuten für die Spende plus Anmeldung, ärztliche Untersuchung und Ruhepause von mindestens 30 Minuten. Der Blutspendedienst empfiehlt, 12 Stunden nach der Spende zu warten, bevor man eine Tätigkeit ausübt, um sich und andere nicht zu gefährden.

Eine Plasmaspende dauert länger als eine Vollblutspende. Hier muss man mit knapp 45 Minuten für die Spende plus Anmeldung, ärztliche Untersuchung und Ruhepause rechnen.

So läuft die Spende ab:

Anmeldung im Blutspendedienst – mit Lichtbildausweis im Original und Blutspendeausweis (erhält man nach der ersten Spende)

Spender-Fragebogen ausfüllen mit wichtigen Fragen zur Gesundheit des Spenders

Hämoglobin-Wert bestimmen, um Blutarmut beim Spender auszuschließen

Gesundheitscheck – Puls und Körpertemperatur messen und den Fragebogen besprechen

Blutabnahme – innerhalb von 10 Minuten werden 500 Milliliter Blut entnommen

Plasma-Abnahme – zuerst wird Vollblut abgenommen, das gelangt dann in das Plasmapherese-Gerät. Das trennt die festen von den flüssigen Blutbestandteilen – der flüssige Bestandteil ist Blutplasma.

Vertraulicher Selbstausschluss – man selbst kann entscheiden, ob das Blut oder das Plasma für die Übertragung auf andere Patienten freigegeben wird

Imbiss und Ausruhen – man muss mindestens 30 Minuten warten, bevor man den Blutspendedienst verlässt

Bei einigen Spendediensten wird die Spende vergütet oder mit einem Geschenk honoriert

2. Wie oft kann ich spenden?

Wie oft man spenden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab (z. B. Geschlecht):

Vollblutspende:

Frauen dürfen jährlich 4x und Männer 6x Vollblut spenden

Zwischen zwei Spenden müssen mindestens 8 Wochen liegen

Plasmaspende

Bis zu 60 Plasmaspenden im Jahr sind möglich

Zwischen zwei Plasmaspenden müssen mindestens 3 Tage liegen

Männer können deshalb öfter im Jahr Blut spenden, weil der Ausgleich des Eisenverlustes bei Männern nur zwei Monate dauert. Bei Frauen dauert der Ausgleich wegen der Menstruation länger. Eine Plasmaspende ist für den Körper schonender als eine Blutspende, da die Blutzellen nach der Spende wieder dem Körper zugeführt werden.

3. Wer kann Blut oder Plasma spenden?

Allgemein gesagt: Blut oder Plasma spenden kann jeder, der gesund ist und kein erhöhtes Risiko für bestimmte Infektionskrankheiten hat. Es gibt im Einzelfall auch Gründe, vorübergehend zurückgestellt zu werden oder gar nicht spenden zu dürfen.

Zur Spende bestehen folgende Voraussetzungen:

Spenden darf man ab dem 18. Geburtstag , dann kann man regelmäßig bis zum 68. Lebensalter Blut und Plasma spenden. Bis zum 60. Geburtstag kann man Erstspender werden.

, dann kann man regelmäßig Blut und Plasma spenden. Spenden kann man nur, wenn man mindestens 50 Kilogramm wiegt – der Körper braucht genug Körpergewicht, um den Blut- und Plasmaverlust zu verkraften.

4. Wo kann ich spenden?

In Bayern gibt es zahlreiche Blutspendedienste, an die man sich wenden kann. Vor allem Haema - ein modernes und leistungsstarkes Unternehmen im Bereich Blutspende und Blutversorgung - hat mehrere Spenderzentren: unter anderem die fränkischen Spendezentren in Nürnberg, Fürth und Bayreuth.

5. Was muss ich vor einer Spende beachten?

Um den Kreislauf in Schwung zu halten, empfiehlt es sich, vor der Spende, aber auch danach, viel zu trinken.

6. Was passiert mit meiner Spende?

Nach der Spende hat das Blut noch einen weiten Weg vor sich. Zuerst muss es mit einem Strichcode markiert werden, um es immer sicher zuordnen zu können. Es muss im Labor auf mögliche Krankheitserreger untersucht werden. Ist es sauber, kann es weiterverarbeitet werden. Das Blut wird dann in kleine Bestandteile aufgetrennt, damit die Patientinnen und Patienten nur das erhalten, was sie wirklich brauchen – eine Spende besteht zu circa 55% Blutplasma, zu circa 2% Blutplättchen und weißen Blutkörperchen und zu 43% aus roten Blutkörperchen.

Die Zeit, in der gespendetes Blut verwendet werden kann, ist knapp. Daher ist es immer wichtig, dass kontinuierlich Blut gespendet wird. Blutplasma wird unter anderem bei großen Blutverlusten oder bei Gerinnungsstörungen transfudiert und bildet die Basis für wichtige Arzneimittel.

Warum Nick und Fabian auf Plasmaspenden zur Behandlung eines Immundefekts angewiesen sind:

7. Kann ich auch in Zeiten der Pandemie spenden gehen?

Blutspendedienste warnen vor Engpässen bei Blutspenden. Auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, Blut zu spenden. Denn sowohl das Blut als auch das Plasma wird gebraucht! Daher gilt: Wer gesund ist, darf auch weiterhin Blut und Plasma spenden.

Besteht die Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus bei der Blut- oder Plasmaspende?

Es ist grundsätzlich nicht von einer erhöhten Infektionsgefahr bei Spendeterminen auszugehen. Die Spendedienste achten dabei auf die Empfehlungen des RKI zu den „allgemeinen Prinzipien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Veranstaltungen“.

Wann darf ich nicht spenden?

Das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt eine vorsorgliche Spenderrückstellung für Personen, die Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Infizierten hatten für 4 Wochen und 8 Wochen für Personen, die selbst mit SARS-CoV-2 infiziert waren.

8. Ist die Blutspende oder Plasmaspende gesund?

In der Regel verkraftet der Körper eine Blut- oder Plasmaspende gut. Vor der Spende werden alle Spenderinnen und Spender gesundheitlich gecheckt. Es wird immer steriles Einwegmaterial verwendet, daher ist eine Krankheitsübertragung ausgeschlossen. Wer regelmäßig spendet, senkt den Blutdruck und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Der Spender tut also auch seinem Körper etwas Gutes. Der Spender wir von medizinisch geschultem Fachpersonal betreut, zudem ist immer ein Arzt vor Ort. Treten Probleme (beispielsweise mit dem Kreislauf) auf, greift das Team sofort ein.

9. Welche Auswirkungen hat eine Spende auf meinen Organismus?

Nach einer Blut- oder Plasmaspende sollte man seinen Körper schonen. Die Anzahl der roten Blutkörperchen geht vorübergehend zurück und der Sauberstofftransport im Blut regeneriert sich. Es empfiehlt sich, vorübergehend nicht an die volle sportliche Leistungsfähigkeit zu gehen. Wichtig ist, vor und nach der Spende viel zu trinken. Aber: Meiden Sie nach der Spende Getränke, die dem Körper Flüssigkeit entziehen, wie zum Beispiel alkoholische Getränke.

