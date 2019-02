Nichts läuft mehr

Wer ständig auf die Toilette muss, kennt irgendwann jedes öffentliche WC, meidet Theater- und Kinovorstellungen und weiß, wie es ist, nachts nicht mehr durchschlafen zu können. „Ein vermehrter Harndrang und gleichzeitige Probleme beim Wasserlassen liegen häufig an einer vergrößerten Prostata“, erklärt Dr. Mario Richterstetter, Oberarzt der Urologischen und Kinderurologischen Klinik (Direktor: Prof. Dr. Bernd Wullich) des Universitätsklinikums Erlangen. „Die gutartige Prostatavergrößerung – wir sprechen auch von der Hyperplasie – ist leider eine häufige und altersbedingte Erscheinung bei Männern ab dem 50. Lebensjahr.

Probleme verursacht die vergrößerte Prostata, wenn sie die Harnröhre einengt und sich dadurch auch der Urindurchfluss verringert.“ Bleibt Urin in der Blase zurück, muss der Patient also bald schon wieder auf die Toilette. „Zunächst ist das nur lästig, aber bald kann der andauernde Harndrang die Lebensqualität stark einschränken – ganz besonders, wenn man mehrmals nachts das Bett verlassen muss“, sagt Dr. Richterstetter. „Zusätzlich können durch den Urinrückstau in der Blase andere Erkrankungen wie Blaseninfekte oder Harnsteine entstehen. Dringend nötig wird eine Behandlung, wenn sich der Urin sogar bis in die Nieren zurückstaut.“

Ein schonender Mittelweg

Um die Prostata zu verkleinern und ihren „Griff“ um die Harnröhre zu lockern, gab es bisher im Wesentlichen zwei Behandlungsmöglichkeiten: Medikamente oder eine Operation. „Doch die Medikamente müssen lebenslang eingenommen werden – nicht jeder möchte das“, sagt Mario Richterstetter. „Eine Operation würde die Prostata chirurgisch rasch verkleinern und damit eine sofortige Verbesserung der Beschwerden bringen, aber gerade bei älteren Patienten muss eine OP auch genau abgewogen werden.

Denn wenngleich die OP der Therapie Goldstandard dieser Erkrankung ist, so kann sie auch mit Risiken verbunden sein: Immer besteht zum Beispiel das allgemeine Narkose- und Blutungsrisiko sowie die Möglichkeit – wenn auch in sehr geringem Maße – Inkontinenz oder Erektionsbeschwerden auszubilden.“ Für Patienten mit den entsprechenden Voraussetzungen wird nun seit einigen Jahren ein Mittelweg angeboten: die Prostata-Arterien-Embolisation (PAE).

Reise durch die Gefäße

Für die PAE braucht es die enge Verzahnung von Urologie und Radiologie. Deshalb wird der minimal invasive Eingriff auch nur in spezialisierten Zentren wie dem Uni-Klinikum Erlangen angeboten. Während eines ambulanten Vorbereitungstages klären die Urologen ab, ob der Patient tatsächlich an einer Prostatahyperplasie leidet – schließlich passt auch eine Vielzahl weiterer Erkrankungen zum Beschwerdebild. Ist die Diagnose gestellt, übernehmen die Radiologen. Sie führen die PAE per Angiografie durch. Mit dieser können durch ein Kontrastmittel selbst kleinste Blutgefäße live sichtbar gemacht werden.

PD Dr. Axel Schmid, Oberarzt des Radiologischen Instituts (Direktor: Prof. Dr. Michael Uder) des Uni-Klinikums Erlangen, erklärt die nächsten Schritte: „Für den Eingriff erhält der Patient eine Lokalanästhesie in die Leiste. Über eine der beiden Beckenarterien führen wir einen Mikrokatheter ein und bewegen uns bis in die feinen Verästelungen der Prostataarterie vor.“ Dann kommen die Hauptakteure der PAE ins Spiel: mikrofeine Kügelchen aus Polyvinyl-Alkohol, einem biokompatiblen Kunststoff. An einem bestimmten Punkt in der Prostata setzt der Radiologe die Kügelchen frei. Über den Blutstrom gelangen sie immer tiefer in die Gefäße, bis sie schließlich stecken bleiben und so die Blutversorgung einzelner Areale unterbinden.

Innerhalb der nächsten Wochen beginnt die Prostata zu schrumpfen. Nach der PAE bleiben die Patienten noch zwei Tage auf Station, dann werden sie in die engmaschige Nachsorge entlassen. Übrigens: „Wegwandern“ können die Kügelchen nicht, sie bleiben permanent an Ort und Stelle. Da die PAE nur im Rahmen einer interdisziplinären Betreuung durch Urologen und Radiologen durchgeführt werden kann, ist sie in Bayern noch nicht allzu weit verbreitet. Das Uni-Klinikum Erlangen ist eines der wenigen Zentren, das Patienten die PAE anbietet. „Noch dazu führen wir den Eingriff bayernweit mit am häufigsten durch und verfügen daher über besonders viel Erfahrung“, betont PD Dr. Schmid.

Drei Fragen an…

PD Dr. Axel Schmid (Oberarzt des Radiologischen Instituts des Uni-Klinikums Erlangen)

Was sind die Symptome einer vergrößerten Prostata?

Wenn der Betroffene auffällig oft, also etwa im Stundentakt, auf die Toilette muss, wenn er das Gefühlhat, dass sich seine Blase nicht ganz entleert hat und der Urin nur sehr langsam abläuft – dann sind das typische Zeichen einer eingeengten Harnröhre, was wiederum auf eine vergrößerte Prostata hindeutet. Betroffene sollten ihren Urologen auf die Beschwerden ansprechen – schließlich können auch Blase und Nieren irgendwann Schaden nehmen.

Für wen eignet sich die PAE nicht?

Patienten mit schwerer Atherosklerose, also schlimmen Gefäßverschlüssen, sollten den Eingriff nicht durchführen lassen. Auch bei Menschen mit einer Kontrastmittelunverträglichkeit kann die Untersuchung unter Umständen nicht durchgeführt werden. Im Vorfeld muss außerdem eine bösartige Tumorerkrankung der Prostata ausgeschlossen sein, da hier eine andere Therapie notwendig ist. Sonst gibt es kaum Ausschlusskriterien. Wichtig ist noch: Der Eingriff dauert rund zweieinhalb Stunden – so lang sollte der Patient ruhig liegen bleiben können.

Ist die PAE immer erfolgreich?

Bei etwa sieben von zehn Patienten kann mit der PAE gut geholfen werden. Merkt der Patient aber, dass auch nach mehreren Wochen die Ergebnisse nicht ausreichen, bleibt immer noch die Möglichkeit einer Operation. Die Bedingungen für die Operation werden durch eine vorangegangene Embolisation nicht verschlechtert.

Kontakt

Radiologie des Uni-Klinikums Erlangen

Maximilianspl. 1

91054 Erlangen

Telefon 09131 85-36052

E-Mail dr-pae@uk-erlangen.de