Das Herz ist der kraftvolle Motor unseres Körpers. Läuft er nicht "rund", hat er Aussetzer oder arbeitet er nur mit halber Kraft, sind Spezialisten gefragt. Das Team um Prof. Dr. Stephan Achenbach, Direktor der Medizinischen Klinik 2 – Kardiologie und Angiologie des Uni-Klinikums Erlangen, untersucht und behandelt jährlich 16.000 ambulante und stationäre Patienten, hat entsprechend viel Erfahrung und ganz spezielles Know-how.

Häufige Herzprobleme und ihre Ursachen

In der Herbstausgabe von "Gesundheit Bamberg" klären die Erlanger Experten häufige Herzensfragen: Was ist gefährlich für das Herz? Wie äußern sich kardiologische Probleme? Was passiert in einem Herzkatheterlabor? Worauf kommt es bei einem Herzinfarkt an? Und wie beeinflusst hoher Blutdruck das Herz? Antworten auf alle diese Fragen finden Sie hier.

Minimalinvasive Herzklappen-Operation

Auch spezielle Operationsverfahren werden in der aktuellen Ausgabe des Magazins "Gesundheit Bamberg" vorgestellt. So kann zum Beispiel die Trikuspidalklappe des Herzens minimalinvasiv per Katheter repariert werden. Das neue Verfahren, bei dem ein elastisches Band um die erkrankte Herzklappe gelegt und festgezurrt wird, eignet sich vor allem für ältere Patienten, denen die Ärzte große offene Herzoperationen ersparen wollen. Mehr Informationen zur minimalinvasiven Herzklappen-Operation finden Sie hier.

Modernstes Herzkatheterlabor Europas in Erlangen beheimatet

Das Uni-Klinikum Erlangen verfügt über das modernste Herzkatheterlabor Europas. Jährlich werden hier mehr als 4.500 Eingriffe durchgeführt – oft sind sie lebensrettend. Auch Herzinfarktpatienten werden schnellstmöglich hierhergebracht, um verengte Herzkranzgefäße mittels kleiner Ballons wieder zu weiten und mithilfe von Mini-Gefäßstützen (Stents) offen zu halten. Mehr Informationen zum Herzkatheterlabor finden Sie hier.

Dauerhafte Herzschwäche als häufige (Folge-)Erkrankung

Bekommt ein Herzinfarktpatient nicht innerhalb von zwei Stunden adäquate Hilfe, idealerweise in der nächstgelegenen Chest Pain Unit (Spezialeinheit für Brustschmerz), droht unter anderem eine dauerhafte Herzschwäche. Auch für diese Erkrankung – die Herzinsuffizienz –, die Ältere ebenso trifft wie junge Menschen und sogar Schwangere, gibt es Spezialisten in der Erlanger Kardiologie. Wie sich eine Herzinsuffizienz äußert und was man dagegen tun kann, lesen Sie hier.

Erfahren Sie mehr im Magazin "Gesundheit Bamberg"

