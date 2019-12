Kieser Training: Eine gesunde Basis für den Körper

Jeder zweite Erwachsene leidet gemäß einer Studie des Robert Koch-Instituts an Rückenschmerzen, jeder dritte sogar mehrmals pro Woche. Das muss nicht sein! Denn 80 Prozent der Rückenbeschwerden können mit gezieltem Rückentraining verhindert werden. Es bedarf keiner Medikamente, es braucht kein Wärmeplaster: Lediglich 2x pro Woche Krafttraining reicht.

Egal, ob man den Rücken für den Arbeitsalltag und dessen Auswirkungen stärken möchte oder die Muskelkraft für den Lieblingssport aufbauen will - mit Kieser Training trainiert man die Kraft für das, was einem wichtig ist! Im Vordergrund steht der altersunabhängige Aufbau sowie der Erhalt von Kraft und Beweglichkeit. Mit Hilfe von Kieser Training beugt man Rückenschmerzen sowie Stoffwechselerkrankungen vor und fördert die Fettverbrennung - eine straffere Figur und ein gesteigertes Selbstbewusstsein inklusive!

Kieser Training steht für über 50 Jahre Expertise & Rückengesundheit

Effizient Muskeln trainieren und Kraft aufbauen – dafür steht Kieser Training seit über 50 Jahren. Das Unternehmen gilt als Pionier im gesundheitsorientierten Krafttraining für den Rücken und den ganzen Körper. Gründer Werner Kieser erkannte schon früh die zentrale Bedeutung der Rückenmuskulatur und den Effekt des Krafttrainings. Als sich der jugendliche Boxer 1957 eine Rippenfellquetschung zugezogen hatte, verordneten Arzt und Trainer monatelange Schonung. Doch Kieser hörte lieber auf den Rat eines Boxkollegen und begann mit Krafttraining. Mit Erfolg: Er war bald nicht nur schmerzfrei, sondern auch stark. Mit dem Gefühl, etwas Wichtiges erfahren zu haben, befasste Kieser sich fortan mit Krafttraining, studierte die damals noch spärliche Literatur, schweißte aus Alteisen vom Schrottplatz seine ersten Maschinen zusammen und eröffnete 1967 in Zürich sein erstes Studio. Ein Jahr später gründete er die Kieser Training AG.

Gegenwärtig umfasst die Gruppe über 150 Studios in Australien, Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Seit über 15 Jahren leistet sich Kieser Training auch eine eigene Forschungsabteilung und entwickelt, produziert und vertreibt eigene Maschinen. Man will sich nicht auf das verlassen, was der Markt hergibt. Stattdessen setzt das Unternehmen lieber darauf, durch die interdisziplinäre Arbeit und die Kooperation mit Wissenschaftlern und Hochschulen völlig neue Maschinen für Muskelgruppen zu entwickeln. Daneben schult Kieser Training alle Mitarbeiter in einer internen und einer externen Ausbildung, um sie so speziell auf ihre Aufgaben als Instruktoren vorzubereiten. Dies ist enorm wichtig, denn jeder Kunde durchläuft bei Kieser Training eine intensive Einführungsphase. Das Fachpersonal unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Trainingsziele.

Kieser Training - Die Welt kräftigen:

Rücken und Gelenke stärken mit Kieser Training

Beim Kieser Training werden sowohl der Rücken als auch die Gelenke gestärkt und stabilisiert. Krafttraining macht nicht nur schlappe Muskeln stark, sondern auch die Gelenke. Das Zusammenspiel von Knochen, Bändern, Sehnen und Bindegewebe wird stabiler, die Koordination verbessert sich und durch das gleichzeitige Training von Agonisten und Antagonisten werden muskuläre Dysbalancen und Fehlbelastungen vermindert. Beim Training werden die Trainingsbewegungen exakt von den Trainings-Maschinen vorgegeben – dadurch sind falsche Bewegungen fast unmöglich und es besteht nahezu kein Verletzungsrisiko. Außerdem legen die Instruktoren ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Gelenkachsen mit den Belastungsachsen der Trainingsgeräte übereinstimmen. Deshalb bekommt jeder Trainierende seine individuellen Einstellungen für Sitzhöhe, Lehnen, Polster und Griffe. Ein Herzstück des Rückentrainings ist die computergestützte Rückenmaschine zum Auftrainieren der tiefliegenden Rückenmuskulatur. Beim Trainieren kann durch eine direkte Rückmeldung des Computers die Bewegung analysiert und verbessert werden.

Fit ins neue Jahr starten: Tag der offenen Tür UND ein unschlagbares Angebot für Neukunden

Am Montag, den 6. Januar 2020 bietet Kieser Training am Standort Bamberg einen Tag der offenen Tür an für alle Interessierten, die das neue Jahr sportliche starten wollen. Von 10 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, die Räumlichkeiten, das Personal sowie die Trainingsmöglichkeiten näher kennen zulernen. Darüber hinaus gibt es interessante Vorträge zu medizinischen Themen rund um die körperliche Gesundheit. Außerdem wird eine Ärztin vor Ort sein, die Sie gerne zu Fragen der Rückengesundheit und zum Krafttraining aufklärt.

+++ Aktion bis 31. Januar: 199 Euro sparen und 100%-Zufriedenheitsgarantie +++

Bis zum 31. Januar hat man passend zum neuen Start ins Jahr die Möglichkeit, sich als Neukunde für das kostenlose Startpaket im Wert von 199 Euro anzumelden. Bei Abschluss eines Trainingsabos bis zum 31. Januar 2020 spart man 199 Euro und erhält eine 100%-Zufriedenheitsgarantie. Folgende Leistungen sind im Startpaket enthalten:

3 begleitende Einführungstrainings inklusive ausführlicher Beratung

Medizinische Trainingsberatung

Rückenanalyse

Kraftmessung

