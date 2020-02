Seit 1997 hat sich die ganze Familie Knippen mit dem guten Hören verschrieben. Durch die langjährige Erfahrung, die Leidenschaft gegenüber Hörgeräten und der familiären Zusammenarbeit hat sich Knippen Hörakustik zu einem erfolgreichen und innovativen Meisterbetrieb entwickelt.

Familiäre Fachkompetenz

Vier Hörgerätemeister und eine Audiotherapeutin – wo gibt es eine solche geballte familiäre Fachkompetenz sonst noch! Ganz vorne dran steht Reinhard Knippen, der Inhaber der Firma. Er ist zertifizierter Hörakustikmeister und blickt bereits auf eine über 35-jährige Berufserfahrung als Hörgeräteakustiker zurück. Durch die langjährige Erfahrung weiß er, wie wichtig gut geschultes Personal ist. Alle Mitarbeiter des Teams an den Standorten Bamberg und Hirschaid sind daher professionell aus- und weitergebildet, denn stetige Fortbildung ist bei Knippen selbstverständlich.

Perfekter Rund-um-Service

Bei Knippen Hörakustik wird viel Wert auf eine sorgfältige Kundenbetreuung gelegt – denn ein Hörgerät lebt lange und will gut betreut sein. So bietet der Familienbetrieb ein umfangreiches Leistungsspektrum – und das beginnt bereits bei der Erstberatung. Eine präzise Anpassung, unterstützt durch modernste Technik und Produkten von allen führenden Herstellern Deutschlands sowie das richtige Einfühlvermögen in die individuelle Hörsituation bilden den Grundstock für eine optimale Hörgeräteversorgung. Um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, werden Innovationen im Bereich Hören stets in die Produktpalette mit aufgenommen.

Jetzt online einen Hörgerättest machen!

Übrigens: Kunden müssen nicht – wie man so schön sagt – die Katze im Sack kaufen. Bei Knippen Hörakustik können Sie vorab die Hörgeräte kostenfrei Probe tragen!

Außerdem haben Sie sogar die Möglichkeit, online einen Termin zu vereinbaren. Einfach auf der Website die gewünschte Leistung und den entsprechenden Standort angeben und eine Terminanfrage wird versendet.

Jetzt online einen Termin vereinbaren!

Phonak Marvel: Das neue multifunktionale Hörgerät

Zu den Neuheiten in der Welt der Hörgeräte zählt das Phonak Audéo Marvel. Exzellenter Klang in jeder Hörsituation – darauf wurde bei der Entwicklung des neuen Gerätes besonderen Wert gelegt. Phonak Audéo Marvel stellt sich auch in anspruchsvollen Hörsituationen auf die Geräuschumgebung ein und ermöglicht Ihnen bestes Sprachverstehen. Es unterscheidet sogar beim Audio-Streaming automatisch zwischen Sprache und Musik – ein entscheidender Vorteil zu Bespiel beim Fernsehen. Dank der unkomplizierten Bluetooth-Verbindung mit dem iOS- oder Android-Smartphone hat man künftig auch beim Telefonieren perfekten Klang auf beiden Ohren und kann Anrufe direkt am Hörgerät entgegennehmen. Mit den wiederaufladbaren Akku-Modellen können die Hörgeräte außerdem einfach wieder aufladen werden– egal wo man gerade ist!

Die Funktionen von Phonak Audéo Marvel im Überblick:

Direkte Anbindung an iOS oder Android-Smartphones

Exzellente Klangqualität

einwandfreies Sprachverstehen

Wiederaufladbare Akkus

Freihändig telefonieren

Weitere Informationen zum Team, den Leistungen und den Produkten von Knippen Hörakustik finden Sie auf der Website.

Kontakt

Knippen Hörakustik Bamberg

Franz Ludwig Str. 7

96047 Bamberg

Telefon 0951 21882

E-Mail info@knippen-hoerakustik.de

Öffnungszeiten

Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 Uhr

Mo. - Fr. 14:00 - 18:00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung