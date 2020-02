Sie kennen die Obermain Therme noch nicht? Dann wird es aber höchste Zeit! Nutzen Sie Ihren Geburtstag für einen Ausflug in Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole! Als Geburtstagskind bekommt man gegen Vorlage des Ausweises freien Eintritt in die Wellness-Oase in Bad Staffelstein. Einen ganzen Tag lang kann man gratis im ThermenMeer inklusive SaunaLand einfach mal entspannen! InFranken.de stellt hier die Highlights der Therme vor.

Vielfältige Wellness-Angebote: Maui-Massage, Entspannung im warmen Thermalwasser oder Saunieren in der Nurmi-Sauna

Die Obermain Therme in Bad Staffelstein vereint ThermenMeer, Premium-SaunaLand, Wellness und Therapie unter einem Dach. Ergänzt wird das Angebot durch die gastronomische Vielfalt: Bistro, MeerBar, VitaRestaurant und SaunaBar inklusive PoolBar.

Ein Tag wie am Meer – So entspannt kann Wellness in Bad Staffelstein sein:

Das ThermenMeer: Regenerieren, vitalisieren, entspannen, pflegen, heilen

Bereit einzutauchen? Wechseln Sie beispielsweise nach Lust und Laune zwischen Vital-, Aktiv-, Sole-, Kneipp- und Erlebnisbecken - ein entspanntes Bad umrahmt von Licht-, Farb- und Klangeffekten. In zahlreichen Whirlpools, Ruhebereichen oder im Dampfbad kann man angenehm entspannen. Tanken Sie Kraft und atmen Sie sich gesund in der Sole-Inhalation oder im Soleum - ein außergewöhnlicher Ruheraum mit einem Gradierwerk aus Schwarzdornreisig. Wer seinen Besuch etwas aktiver gestalten möchte, für den verspricht das tägliche AktivProgramm zahlreiche kostenlose Fitness und Wellness-Angebote.

Heiß mit Stil im Premium-SaunaLand

Im Premium-SaunaLand mit insgesamt 11 Themensaunen lassen sich Anspannung, Stress und Erschöpfung buchstäblich ausschwitzen. Auf wohltuend weiten 15.000 Quadratmetern Fläche finden sich luxuriöse Ruhe- und Loungebereiche inklusive dem in dieser Form wohl einzigartigen „Haus der Stille”. Zur Erholung im Außenbereich finden sich ein großer Naturbadesee, ein natürlicher Bachlauf mit KneippStrecke, ein Eisbrunnen sowie das Sole-, Entspannungs- und Kalttauchbecken – nicht zu vergessen ist der Sole-Whirlpool. Wem es draußen zu frisch wird, der kann sich im Innenbereich in der MediaLounge am Kamin entspannen oder im VitaRestaurant etwas essen und trinken.

Wohltuende Wellness- und Kosmetikbehandlungen: Massage gefällig?

Weißes Gold und blaue Stunden: Kleine Alltagsflucht gefällig? Wie wäre es denn zum Geburtstag mit einer erholsamen Wellness- und Kosmetikbehandlung? Neben Entspannung im Wasser oder in der Sauna, bietet der Wellness-Tempel auch eine hauseigene Beauty-Pflegeserie „12/52°“ sowie phantasievolle Wellness- und Massage-Angebote.

Urgesunde Verwöhnerlebnisse: Heilungsförderung durch vielfältige und individuelle Therapie-Angebote

Das Therapieangebot der Obermain Therme besteht aus traditionellen heilungsfördernden Behandlungen, die Gesundheit und Wohlbefinden besonders effektiv fördern. Darüber hinaus gibt es Spezial-Anwendungen, wie Taping- oder Dorn- und Breuss-Methode bis hin zur Thermo-, Elektro-, Inhalations- oder Wärme-Therapie. Alle Anwendungen werden ausschließlich von Therapeuten mit staatlicher Anerkennung in Heilberufen (Masseur und med. Bademeister, Physiotherapeut) und umfangreichen Zusatzqualifikationen erbracht.

Glück verschenken: Schöne Stunden in der Obermain Therme gibt es auch zum Verschenken. Einfach im Online-Shop stöbern und zwischen großen und kleinen Arrangements, Wertgutscheinen und speziellen Verwöhnangeboten auswählen!

Kontakt

Weitere Informationen und Geschenkideen gibt es online auf www.obermaintherme.de.

Obermain Therme Bad Staffelstein

Am Kurpark 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon 09573/9619-0

E-Mail service@obermaintherme.de