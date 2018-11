Ein Schritt in Richtung Gesundheit

„Mit FlipFlops in die Katastrophe“ – so hieß einmal eine Bürgervorlesung zum diabetischen Fuß am Universitätsklinikum Erlangen. Mit dem Vorlesungstitel nannte Gefäßchirurg Prof. Dr. Werner Lang gleich zu Beginn eines der Hauptprobleme: „Man glaubt nicht, was die Leute für Schuhe tragen, und wie wenig sie auf ihre Füße achten“, beklagt der Leiter der Gefäßchirurgischen Abteilung des Uni-Klinikums Erlangen. Zu klein, zu eng, prädestiniert für Druckstellen – mit solchen Schuhen sei das Desaster im wahrsten Sinne des Wortes nur einen Schritt weit entfernt.

Am besten vorbeugen

Bei Diabetes zirkuliert zu viel Zucker im Blut. Darunter leiden vor allem die Gefäße –von den großen Arterien bis hin zu den fein verästelten Kapillaren. Es entstehen Engstellen und Verschlüsse, die Gefäßwände verkalken. Das Ergebnis ist ein schlecht durchbluteter (ischämischer) Fuß. Ebenso beeinträchtigt Diabetes oft die Nerven der Haut – Ärzte sprechen von einer diabetischen Polyneuropathie. Nervenschäden und verkalkte Gefäße spüren Zuckerkranke vor allem in ihren Unterschenkeln und Füßen: Die kribbeln oder fühlen sich taub an, auch Lähmungen, Muskelschwund und -krämpfe kommen vor. Die Betroffenen können Temperatur, Druck und Schmerz nicht mehr richtig wahrnehmen. Deshalb merken sie oft gar nicht, dass sie kleine Wunden haben – etwa Druckstellen an den Fußsohlen oder Zehen, Nagelbettentzündungen oder Verletzungen vom Nägelschneiden. Eine regelmäßige Kontrolle der Füße, medizinische Fußpflege und gute Schuhe sind deshalb das A und O für jeden Diabetiker.

Die Ursache finden

„Das diabetische Fußsyndrom ist ein komplexes Krankheitsbild“, sagt Prof. Lang. „Zuerst müssen wir klären, wo die Ursache liegt: in einer gefäßbedingten Durchblutungsstörung, also in einem ischämischen Fuß, oder in den Nerven. Bei 40 Prozent der Diabetiker ist beides ein Problem.“ Für eine genaue Diagnose nehmen die Erlanger Spezialisten detaillierte Gefäßuntersuchungen vor. Sie messen die Durchblutung (Perfusion) in den Beinen und Füßen und stellen fest, wie gut das Gewebe mit Sauerstoff versorgt wird. Die Therapie ist langwierig und sollte früh beginnen. Sie umfasst: eine Druckentlastung, z. B. durch orthopädische Schuhe, die Reinigung und (medikamentöse) Behandlung von Wunden und Infektionen und am Ende – falls nötig – die operative Verbesserung der Durchblutung.

Den Fuß retten

„Selbst eine kleine Schwiele kann schlimme Folgen haben, wenn der Diabetiker sie nicht spürt, nicht sieht oder einfach nicht ernst nimmt“, sagt Werner Lang. Denn oft ist der Schaden im Inneren schon größer als von außen vermutet. Ist der diabetische Fuß weit fortgeschritten, infizieren Wundkeime auch die Knochen. „Dann müssen wir Teile des Knochens und des umliegenden Gewebes entfernen, schlimmstenfalls einzelne Zehen oder sogar den ganzen Fuß amputieren. Das Risiko für eine Amputation ist beim diabetischen Fuß um das 25-Fache erhöht“, warnt Prof. Lang.

Um den Fuß zu retten, nutzen die Erlanger Gefäßchirurgen zusammen mit den Kollegen der Radiologie verschiedene Behandlungstechniken. Mit kleinen entfaltbaren Ballons weiten sie zum Beispiel enge Gefäße (Ballondilatation), setzen Gefäßstützen ein oder umgehen verschlossene Abschnitte mit Bypässen. Prof. Lang: „Wenn wir es schaffen, den Fuß rechtzeitig wieder besser zu durchbluten, können Wunden heilen und dem Patienten bleibt eine Amputation erspart. Richtiges und frühzeitiges Gefäßmanagement ist da essenziell.“ Während und nach jedem Eingriff kontrollieren die Operateure die Gewebeperfusion und sehen so, ob ihre Maßnahmen erfolgreich waren – ob zum Beispiel das neue Gefäßstück ausreichend gut durchblutet wird. In die Behandlung beziehen die Ärzte immer auch pflegerische Wundexperten, Physiotherapeuten und Orthopädietechniker ein. „Denn was nützt die beste OP, wenn der Patient morgen wieder falsch belastet oder ungeeignete Schuhe trägt“, sagt Werner Lang.

Es fängt klein an...

Gefährliche Entwicklung: Aus einer „harmlosen“ Druckstelle wird eine Schwiele, unter der Hornhaut bilden sich Blutergüsse und schließlich ein Fußgeschwür. Dieses wächst immer tiefer, bis irgendwann auch Knochen oder Gelenke betroffen sind. Am häufigsten entstehen Druckstellen an den Ballen oder Fersen, in der Mitte des Fußgewölbes, aber auch an den Innenseiten der großen Zehen und an den Oberseiten und Kuppen der übrigen Zehen. Zu enge oder vorn spitz zulaufende, nicht atmungsaktive Schuhe begünstigen das.

Messung der Fußdurchblutung

Vor, während und nach jeder Fuß-OP visualisieren die Gefäßchirurgen den Blutfluss, die Sauerstoffsättigung und das Wasser im Gewebe. Dank eines speziellen Farbstoffes werden schlecht durchblutete Areale des Fußes sichtbar. Im vorliegenden Bild ist die Durchblutung der Zehen noch gleichmäßig gut erhalten.

3 Fragen an...

Prof. Dr. Werner Lang, Leiter der Gefäßchirurgischen Abteilung des Uni-Klinikums Erlangen

Was schützt vor dem diabetischen Fuß?

Diabetiker sollten ihren Blutzucker, aber auch Blutdruck und Cholesterin gut einstellen lassen, gesund essen, sich bewegen und nicht rauchen. Außerdem: die Füße jeden Tag waschen, gut trocknen, pflegen und begutachten. Und: nicht barfuß gehen, auch nicht zu Hause.

Wie sollen die Füße beurteilt werden?

Man sollte auf Druckstellen, Blasen und kleine Verletzungen achten – vor allem an den Fußsohlen, zwischen und an den Zehen. Wer die Fußunterseiten schlecht sieht, benutzt am besten einen Spiegel oder lässt seine Füße von einer anderen Person kontrollieren. Ganz wichtig: regelmäßige medizinische Fußpflege.

Wie oft sollten Diabetiker zur Fußkontrolle?

Wir empfehlen jedem Diabetiker, seine Füße jährlich kontrollieren zu lassen. Bei Neuropathien, Durchblutungsstörungen und deformierten Füßen sind häufigere Arztbesuche ratsam – zum Beispiel in unserer Spezialsprechstunde, bei einem Angiologen oder Diabetologen. Voraussichtlich 2019 wird auch eine neue Versorgungsleitlinie zu den Fußkomplikationen beim Diabetes Typ 2 erscheinen, die die genauen Kontrollintervalle aufführt.

