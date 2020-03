Weitere Beratungsangebote

Es gibt eine Vielzahl an Beratungs- und Hilfsangeboten für pflegende Angehörige. Wir haben für Sie eine Auswahl der Liste von Stiftung Warentest zusammengestellt.

Pflegetelefon des Bundesfamilienministeriums: Unter der Telefonnummer 030 20 179131 werden Sie umfassend beraten

werden Sie umfassend beraten Ihre Krankenkasse muss Ihnen Leistungs- und Preislisten von Pflegediensten und -einrichtungen in der Nähe bereitstellen. Einen Überblick darüber bekommen Sie auf pflegelotse.de oder auf compass-pflegeberatung.de

Auch Pflegedienste und Pflegeberater können Ihnen weiterhelfen. Diese sind in der Datenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege aufgeführt

Auch Krankenhäuser geben Auskunft, wenn im Falle von Unfall oder Krankheit jemand pflegebedürftig wird. Der Sozialdienst der Klinik berät, ob beispielsweise Anspruch auf Reha-Maßnahmen besteht und welche Unterstützung beziehungsweise Hilfsmittel benötig und wie sie beantragt werden

Weitere Beratungsangebote gibt es auch von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UHD) und von Wohlfahrtsverbänden wie der AWO, dem Deutschen Roten Kreuz und weiteren Einrichtungen

Themenpaket Pflege und Versicherung der Stiftung Warentest

So sichern Sie Ihre Pflege finanziell richtig ab

Die Stiftung Warentest hat nun 96 Pflegetagegeldversicherungen genauer unter die Lupe genommen. Die Sieger stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Pflegetagegeldversicherungen für unter 45-Jährige

Die PG (PGA/2375, PGS/1775)-Vericherung der HanseMerkur Versicherung*: Ab 57 Euro monatlich bekommen Sie hier eine ”sehr gute” (1,5) Pflegetagegeldversicherung mit einem sehr guten Leistungsniveau und guten Vertragsbedingungen.

Sehen Sie sich hier die Versicherung von HanseMerkur an

Die Deutschlandpflege Flex /2200 der Deutschen Familienversicherung*: Ab 62 Euro monatlich erhalten Sie eine ” gute” (1,6) Pflegetagegeldversicherung. Mit einem sehr guten Leistungsniveau und ebenfalls guten Vertragsbedingungen können Sie hier nichts falsch machen.

Sehen Sie sich die Versicherung der Deutschen Familienversicherung an

Pflegetagegeldversicherungen für unter 55-Jährige

Die PTG/50 der Deutschen Krankenversicherung*: Ab 88 Euro im Monat erhalten Sie eine ”gute” (1,6) Pflegetagegeldversicherung mit gutem Leistungsniveau und guten Vertragsbedingungen.

Sehen Sie sich die Versicherung der Deutschen Krankenversicherung an

Die Deutschlandpflege Flex /2200 der Deutschen Familienversicherung*: Ab 96 Euro monatlich erhalten Sie eine ”gute” (1,6) Pflegetagegeldversicherung mit sehr gutem Leistungsniveau und guten Vertragsbedingungen.

Sehen Sie sich die Versicherung der Deutschen Familienversicherung an

Den kompletten Pflegetagegeldversicherungstest der Stiftung Warentest lesen Sie gebührenpflichtig auf der offiziellen Webseite der Stiftung Warentest.

Welche Versicherung passt zu Ihren Bedürfnissen?

Die Pflegetagegeldversicherung ist besser geeignet für Menschen, die sich lieber zuhause von Angehörigen pflegen lassen wollen. Möchten Sie lieber von Fachkräften in einer Einrichtung gepflegt werden, ist vielleicht eine Pflegekostenversicherung eher etwas für Sie. Wenn Sie nur gesetzlich pflegeversichert sind, können Sie als Pflegebedürftiger übrigens auch Pflegegeld anstatt der häuslichen Pflegehilfe (Pflegesachleistung) beantragen. Nutzen Sie am besten eines der oben genannten Beratungsangebote.

