Früher war die Oma immer fit. Sie hat gekocht, geputzt, gebügelt, Reisen unternommen und sich um die Enkel gekümmert. Kurzum: Oma war eine selbstständige Person. Jetzt ist das anders. Nicht von heute auf morgen, sondern eher schleichend fing es an: Telefonnummern oder Geheimzahl vergessen, in den Keller gehen, um etwas zu holen und dann nicht mehr wissen, was das war - das passiert vielen in nahezu jedem Alter. Wenn statt Geheimzahlen plötzlich das Essen, Trinken und Hygiene vergessen werden, die Vergangenheit lebendig wird und dafür die Gegenwart kaum noch eine Rolle spielt, dann soll ten die Angehörigen nicht zögern, eine Überprüfung anzugehen und über Pflege nachzudenken.

Einteilung in Pflegegrad 1 bis 5

Welche Leistungen eine Pflegeversicherung übernimmt, entscheidet der Pflegegrad, der in fünf Stufen eingeteilt ist. Pflegebedürftigkeit betrifft natürlich nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder oder Jugendliche. Auf den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit finden Interessierte im Internet wichtige Informationen. Je nachdem, wie schwer ein Mensch in seinem Leben beeinträchtigt ist, bekommt er Hilfe. Insgesamt sagen die fünf Pflegegrade aus, wie genau der bedürftige Mensch auf Hilfe von außen angewiesen ist. Die Abstufung ist einfach: Liegt eine geringe Beeinträchtigung des Lebens vor, spricht man von Pflegegrad 1, kann ein Mensch sein Leben nicht alleine meistern, wird er - salopp gesagt - unter Pflegegrad 5 eingestuft. Die Einstufung übernimmt ein Mitarbeiter vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder ein unabhängiger Gutachter. Den Antrag auf Überprüfung stellen die Angehörigen - oder wer auch immer sich um die betroffene Person kümmert - bei der Pflegekasse, die bei der Krankenkasse angesiedelt ist. Wer privat versichert ist, wendet sich an die Gutachter von "Medicproof".

Begutachtung der Lebensbereiche

Um festzustellen, wie selbstständig eine pflegebedürftige Person ist, wirft der Gutachter einen genauen Blick auf sechs Lebensbe reiche:

Modul 1 "Mobilität": Der Gutachter schaut sich die körperliche Beweglichkeit an. Zum Beispiel: Kann die betroffene Person alleine aufstehen und vom Bett ins Badezimmer gehen? Kann sie sich selbstständig in den eigenen vier Wänden bewegen, ist Treppensteigen möglich?

Modul 2 "Geistige und kommunikative Fähigkeiten": Dieser Bereich umfasst das Verstehen und Reden. Zum Beispiel: Kann sich die betroffene Person zeitlich und räumlich orientieren? Ver steht sie Sachverhalte, erkennt sie Risiken und kann sie Gespräche mit anderen Menschen führen?

Modul 3 "Verhaltensweisen und psychische Problemlagen": Hierunter fallen unter anderem Unruhe in der Nacht oder Ängste und Aggressionen, die für die pflegebedürftige Person, aber auch für ihre Angehörigen belastend sind. Auch wenn Abwehrreaktionen bei pflegerischen Maßnahmen bestehen, wird dies hier berücksichtigt.

Modul 4 "Selbstversorgung": Kann sich die Antragstellerin oder der Antragsteller zum Beispiel waschen und anziehen, kann sie oder er selbstständig die Toilette aufsuchen sowie essen und trinken?

Modul 5 "Selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen - sowie deren Bewältigung": Der Gutachter schaut, ob die betroffene Person zum Beispiel Medikamente selbst einnehmen, den Blutzucker eigenständig messen, mit Hilfsmitteln wie Prothesen oder Rollator umgehen und eine Ärztin beziehungsweise einen Arzt aufsuchen kann.

Modul 6 "Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte": Kann die betroffene Person zum Beispiel ihren Tagesablauf selbstständig gestalten? Kann sie mit anderen Menschen in direkten Kontakt treten oder die Skatrunde ohne Hilfe besuchen?

Einstufung mithilfe eines Punktwerts

Für jedes Kriterium in den genannten Lebensbereichen ermitteln die Gutachterinnen und Gutachter den Grad der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person, in der Regel anhand eines Punktwerts zwischen 0 (Person kann Aktivität ohne eine helfende Person durchführen, jedoch gegebenenfalls allein mit Hilfsmitteln) und 3 (Person kann die Aktivität nicht durchführen, auch nicht in Teilen). So wird in jedem Bereich der Grad der Beeinträchtigung sichtbar. Am Ende fließen die Punkte mit unterschiedlicher Gewichtung zu einem Gesamtwert zusammen, der für einen der fünf Pflegegrade steht.

Zusätzlich bewerten die Gutachter die außerhäuslichen Aktivitäten und die Haushaltsführung. Die Antworten in diesen Bereichen werden nicht für die Einstufung der Pflegebedürftigkeit herangezogen, weil die hierfür relevanten Beeinträchtigungen schon bei den Fragen zu den sechs Lebensbereichen mitberücksichtigt sind. Allerdings helfen diese Informationen den Pflegeberatern der Pflegekasse, wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde: Sie können die Pflegebedürftige oder den Pflegebedürftigen mit Blick auf weitere Angebote und Sozialleistungen beraten und einen auf sie oder ihn zugeschnittenen Versorgungsplan erstellen. Auch für eine Planung der Pflegekräfte sind die Informationen als Ergänzung sehr hilfreich.

Bei Kindern ist die Prüfung der Pflegebedürftigkeit in der Regel durch besonders geschulte Gutachter des Medizinischen Dienstes oder andere unabhängige Gutachter mit einer Qualifika tion als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger beziehungsweise als Kinderarzt vorzunehmen.

Anja Vorndran/Bundesministerium für Gesundheit