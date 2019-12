Pflanzendrinks im Test: Hafer, Soja oder Mandel? Experten haben klare Meinung

Sojamilch: Bekannteste Marke fällt durch

Die Sojadrinks schnitten eher mäßig ab. Lediglich ein Produkt, der "Berief Bio Soja Drink Naturell" besteht den Test mit "sehr gut". In der Sojamilch von Alpro stellten die Experten gentechnisch veränderte Soja-DNA fest. Dabei soll es sich um Verunreinigungen handeln. Ein weiterer Kritikpunkt des Labors ist der Nickelgehalt der Sojamilch. Sojabohnen speichern das im Boden vorkommende Schwermetall Nickel und dadurch kann es zu einem überdurchschnittlich hohen Nickelgehalt in den einzelnen Sojadrinks kommen. In den Produkten von Lidl, Edeka, Hofgut Storzeln und Alpro konnte ein hoher Nickelgehalt festgestellt werden.

Als einziger mit der Note "sehr gut" schnitt der Sojadrink der Marke "Berief" ab. Edeka, Lidl und Hofgut Sterzeln erhielten nur ein "befriedigend" und der Sojadrink von Alpro bestand den Test nicht.

Die vollständigen Testergebnisse können Sie kostenpflichtig bei Öko-Test lesen.