Per Gesetz ins Pflegeheim: Intensivpflegepatienten sollen nicht zuhause versorgt werden

Das geplante Reha- und Intensivpflegekräftegesetz sorgte in den vergangen Wochen immer wieder für Diskussionen. Besonders Angehörige von Patienten klagen über einen Punkt in dem Gesetz: Patienten mit 24-Stunden-Pflege sollen nach den Vorstellungen von Jens Spahn zukünftig ins Pflegeheim.

Per Gesetz ins Heim: Angehörige befürchten Verlust von Lebenswillen

Für die Angehörigen schwer zu verdauen, denn für sie gehören die Patienten fest zur Familie und würden ihren Halt verlieren, wenn sie in ein Pflegeheim gebracht werden müssen. Wie der Bayerische Rundfunk im Gespräch mit Angehörigen mitteilt, könnte das zum Verlust des Lebenswillens führen.