Franken vor 19 Stunden

Kuriose Penisbefreiung

Penisunfall: Junge bleibt in Rohr stecken, Feuerwehr befreit ihn mit Kreissäge

Ein 16-Jähriger aus Malaysia hat seinen Penis in ein offenes Rohr gesteckt und ist dadurch in eine missliche Lage geraten. Am Ende musste die Feuerwehr mit einer Kreissäge anrücken, um ihn zu befreien.