Paradies für Keime: Warum Sie Nudeln und Reis nicht aufbewahren sollten

Nudeln und Reis sind beliebte Beilagen. Ob zu Fisch, Fleisch oder Gemüse, die Kohlenhydratlieferanten landen fast immer auf dem Teller. Oftmals werden Nudeln oder Reis in größeren Mengen gekocht, um noch Tage später davon zu essen - möglicherweise in einer anderen Kombination. Doch das ist wider Erwarten keine so gute Idee: Denn bei der Aufbewahrung können sich gefährliche Bakterien breitmachen, die schlimme gesundheitliche Folgen mit sich bringen können.

"Bazillus Cereus" überlebt auf Nudeln und Reis: Das sind die Folgen

Bei "Bazillus Cereus" handelt es sich um sporenbildende Bakterien, die ungünstige Umweltbedingungen ausnutzen, um lange zu überleben. Die Bakterienstämme sind in der Lage, Giftstoffe zu bilden. Gelangen diese Giftstoffe in den Körper, kann das ernste Folgen für den Betroffen haben. Informationen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge wird zwischen zwei Ernstfällen unterschieden:

"Emetischer Typ": Die hitzestabilen Toxine bilden sich auf Lebensmitteln. Bereits eine halbe Stunde nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen und Übelkeit kommen. Diese Symptome können jedoch auch erst bis zu sechs Stunden später auftreten.

"Diarrhönischer Typ": Die Toxine bilden sich erst im Magen-Darm-Trakt aus. Erst sechs bis 15 Stunden nach dem Verzehr kommt es zu Symptomen, wie Bauchkrämpfen oder Durchfall.

Doch nicht nur diese Symptome können die Folge sein, sondern auch schwerwiegende Lebensmittelvergiftungen. Diese können mit sich bringen, dass Organe versagen und ein lebenskritischer Zustand eintritt. Zahlreiche Wissenschaftler haben die Krankheitsbilder untersucht. Ihre Ergebnisse haben sie 2018 im Fachmagazin Nature Microbiology veröffentlicht. Daran beteiligt waren auch die bayerischen Forscher Kristina Schauer und Erwin Märtlbauer, die beide an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München arbeiten.