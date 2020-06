Osteoporose und Rückenschmerzen: Wie Sie damit richtig umgehen

Verursacht wird sie dadurch, dass die Bandscheiben, die Stoßdämpfer der Wirbelsäule, an Höhe verlieren. Der Wirbelkanal wird enger, Nervenwurzeln werden durch die Knochen abgedrückt. In einigen Fällen hilft dann eine Operation.

Wirbelgleiten oder Spondylolisthesis: Instabilität in der Wirbelsäule

Im Gegensatz zur Osteoporose oder der Wirbelkanalverengung handelt es sich beim Wirbelgleiten nicht um eine klassische Alterserkrankung. Im Gegenteil: Gerade jüngere, besonders sportlich sehr aktive Menschen sind von einer Spondylolisthesis betroffen. Denn die Ursachen für Wirbelgleiten sind häufig in einer übermäßigen Belastung und einem "Überstrecken" der Wirbelsäule zu suchen.

Wie der Name bereits nahelegt, "gleitet" bei einer Spondylolisthesis ein Wirbel über den nächsten. Die Wirbel werden so gegeneinander verschoben, im Spinalkanal können Nerven eingeklemmt werden - was Schmerzen, Nervenschäden und sogar Lähmungen verursachen kann. Gerade im Anfangsstadium der Erkrankung klagen Betroffene häufig nur über leichte, unspezifische Beschwerden. Eine Diagnose ist deshalb schwierig.

In vielen Fällen genügt die Gabe von Schmerzmittel und eine Rückengymnastik, um die Beschwerden zu bekämpfen. Allerdings kann auch ein operativer Eingriff nötig werden.