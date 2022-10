Online-Apotheken: Ein Test

Die besten Online-Apotheken

Fazit

Befindet sich keine Apotheke in deiner Nähe oder hast du im Stress des Alltags einfach keine Zeit, die Medikamente für den Vorrat selbst in der Apotheke zu kaufen, lohnen sich Online-Apotheken. Doch die Wahl fällt gar nicht so leicht: Es gibt eine Vielzahl an Online-Apotheken, die sich in verschiedenen Aspekten voneinander unterscheiden.

Test verschiedener Versandapotheken

Jede*r hat gerne einen kleinen Vorrat an wichtigen Medikamenten daheim, um im Notfall versorgt zu sein. Besonders in der kalten Jahreszeit kann dich eine Erkältung schnell überraschen. Online-Apotheken sind dabei eine bequeme Möglichkeit, den eigenen Medizinschrank aufzufüllen. Doch bei welcher Apotheke lohnt es sich zu bestellen? Denn nicht nur preislich unterscheiden sich die Versandapotheken.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat in einem aktuellen Test 20 verschiedene Online-Apotheken unter die Lupe genommen. Es wurde hervorgehoben, dass viele der Versandapotheken mit einer sehr professionellen Website punkten. Überdies wird mit vergünstigten Preisen, kundenfreundlichen Bestellbedingungen und verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten geworben. Das Fazit fiel insgesamt positiv aus: Zwei der getesteten Versandapotheken erzielen das Qualitätsurteil "sehr gut", 17 weitere erhielten "gut" und nur eine "befriedigend".

Grundsätzlich zeigen sich deutliche Preisunterschiede bei den rezeptfreien Medikamenten, die auf den Websites angeboten werden. Vergleicht man die günstigste mit der teuersten Online-Apotheke, ergibt sich ein Preisunterschied von durchschnittlich rund 35 Prozent. In Einzelfällen kannst du sogar bis zu 63 Prozent einsparen. Den einen Anbieter, bei dem alles am günstigsten ist, gibt es jedoch nicht. Die Rangliste des Tests richtet sich nach dem allgemeinen Preisniveau. Zudem flossen ein Vergleich der Bestell- und Zahlungsbedingungen und 220 Servicekontakte mit den Apotheken in die Bewertung ein.

Die Testergebnisse: Das sind die besten Online-Apotheken

Platz eins auf dem Ranking belegt Medikamente-per-Klick* mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". Insgesamt wurden 35 Produkte verglichen. In 14 der 35 Fälle gab es kein günstigeres Angebot als auf der Website dieser Versandapotheke. Überdies überzeugte die Website durch einen hohen Informationswert, einem Glossar mit Fachbegriffserklärungen und zahlreichen Zahlungsoptionen.

Es lohnt sich, einige Medikamente vorsorglich zu Hause zu haben. CC0 / Pixabay / guvo59 +1 Bild

Den zweiten Platz erlangte Disapo.de*. Preislich lagen hier alle Produkte unter dem Durchschnitt der Branche. Ein weiterer Pluspunkt: Bereits ab einem Bestellwert von 10 Euro ist die Bestellung versandkostenfrei.

Platz drei belegte Fliegende-Pillen.de*. Der dritte Platz überzeugte nicht nur durch ein attraktives Preisniveau, sondern auch durch die kundenfreundlichen Zahlungsoptionen und den Bestellvorgang. Die nächsten sieben Plätze werden von den Online-Apotheken Sanicare*, Mycare.de*, Doc Morris*, Apotal.de, Eurapon*, Shop-Apotheke.com* und Aponeo* belegt.

Fazit

Der Test zeigt auf, welche der Online-Apotheken insgesamt das attraktivste Preisniveau haben. Wichtig ist jedoch, dass du bedenkst, dass nicht jedes Medikament bei dem Testsieger automatisch am günstigsten ist. Es lohnt sich also, immer im individuellen Fall noch einmal zu vergleichen. Dadurch kann eine Menge an Geld eingespart werden.

Überdies solltest du bedenken, dass nur wenige der Apotheken eine Express-Lieferung anbieten. Eine Bestellung ist also eher für die Vorsorge als für akute Notfälle sinnvoll.

Auch interessant: Corona-Selbsttest kaufen - bei diesen Händlern gibt es gute Preise.

Mehr zum Thema: