Die Corona-Variante Omikron ist leichter übertragbar als ihre Vorgänger, wodurch sie sich schneller in der Bevölkerung ausbreiten kann. Dieses Risiko betrifft vor allem jüngere Menschen in der Kita und in Schulen. Auch wenn die Anzahl der Covid 19- Infektionen allmählich leicht zurückgeht, so ist trotzdem noch Vorsicht geboten.

Eine Ansteckung mit Omikron betrifft Kinder und Jugendliche vor allem im Kita- und Schulalltag. Das Virus macht vor den Bildungseinrichtungen keinen Halt. Viele Schulen befanden sich noch bis vor Kurzem im Ausnahmezustand, weil Schüler der Schule fernblieben oder der Präsenzunterricht gänzlich ausfallen musste, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Und mancher Orts hält diese Situation immer noch an.

Seit Anfang des Jahres gab es mehrere Corona-Ausbrüchen in Kitas. Auch an den Schulen zeichnete sich ein ähnliches Bild ab: Dabei hatten die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren die höchsten Infektionsraten.

Personen, die nicht geimpft, genesen oder geboostert sind, laufen die größte Gefahr, von einer Infektion betroffen zu werden. Da es aber für Kinder unter fünf Jahren keinen Impfstoff gibt, wächst daraus das Problem, dass sie sich häufiger als andere Altersgruppen infizieren.

Kinder zeigen vor allem typische Symptome wie leichtes Fieber, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen. Es dauert in der Regel eine Woche. Aber nicht alle Kinder werden sehr krank. Obwohl Kinder anfälliger für eine Ansteckung mit Omikron sind, nimmt die Schwere des Krankheitsverlaufs nicht zu.

Die größte Komplikation einer Corona-Infektion, die bei Kindern auftreten kann, ist das sogenannte Pims-Syndrom. Dieses Leiden kann manche Kinder auch nach wochenlanger Genesung erneut sehr krank machen. Die Abkürzung Pims steht für „Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome“. Dies bedeutet, dass sich nach einigen Wochen der Genesung Entzündungsreaktionen wie Fieber auslösen können. Doch diese Art von Krankheitsverlauf ist selten. Zudem gibt es gegen PIMS heutzutage gute medizinische Behandlungsmethoden.

Kinder reagieren etwas anders auf die Omikron-Variante als die vorhergehende Formen, wie z.B. bei der Delta-Variante. Die Krankheitssymptome verlaufen oft milder. Ärzte beobachteten bei ihnen häufiger Magen-Darm-Probleme, sowie Kurzatmigkeit, was auf eine Lungenerkrankung hindeutet.

Impf-Empfehlungen nach Altersgruppen

Impfungen haben bei Kleinkindern nur einen geringen Effekt.

Das RKI hat zusammen mit der ständigen Impfkomission (Stiko) für Kinder und Jugendliche je nach Alter unterschiedliche Impfempfehlungen ausgesprochen. Sie raten eine Corona-Impfung für alle Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren . Dagegen sollten Kinder zwischen fünf und elf Jahren nur geimpft werden, wenn sie in ihrem Umfeld ältere Menschen mit einer Krankheitsgeschichte oder Personen mit einem erhöhten Risiko, an schwerem Covid19 zu erkranken, haben. Da für Fünf- bis Elfjährige ohne Anamnese noch ein geringes Risiko für schwere Erkrankungen besteht, gibt es derzeit keine generellen Impfempfehlungen für diese Altersgruppe.

So können Kinder geschützt werden

Natürlich gelten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Prinzip die gleichen Möglichkeiten wie für Erwachsene: Die Einhaltung von Hygieneregeln wie z.B. Abstand halten, FFP2-Maskentragen, regelmäßig Hände waschen und natürlich Impfungen, die vor einer Ansteckung mit Viren schützen. Kontakte können auch reduziert werden, um das Risiko zu verringern.

Für Kleinkinder gibt es allerdings noch keinen zugelassenen Corona-Impfstoff. Es ist aber eine große Hilfe, wenn alle Eltern und Großeltern geimpft oder geboostert werden können, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden und so gut wie möglich geschützt zu sein.

Das Tragen einer Maske und die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln sind weitere gute Möglichkeiten, um eine Infektion zu verhindern. Allerdings ist die konsequente Umsetzung dieser beiden Maßnahmen bei jungen Kindern deutlich schwieriger.