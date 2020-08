Oft unterschätzte Krankheit: Wie Sie Mundfäule erkennen und was Sie tun können

Auch wenn Mundfäule meist nur kleine Kinder befällt, ist eine Infektion bei einem Erwachsenem nicht selten. Wichtig zu wissen ist, dass Stomatitis aphtosa äußerst ansteckend ist. Der Kontakt zu anderen Menschen sollte daher mit Vorsicht erfolgen. Weitere Informationen über Mundfäule finden Sie auch auf focus-artzsuche.de.

Ärzte erkennen Mundfäule anhand der klaren Symptome meist sofort. Trotzdem werden in den meisten Fällen keine Medikamente benötigt, um die Krankheit zu bekämpfen. Die Heilungsdauer ist jedoch unterschiedlich. Während es bei Manchen nur wenige Tage dauern kann, kann es bei Anderen auch gerne bis zu 10 Tage dauern. Bei Kindern kann die Krankheit aber durchaus auch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit gilt es, sich auszukurieren, bis alle Bläschen ausgetrocknet sind. Dies ist wegen der Infektionsgefahr besonders wichtig.

Was kann man bei Mundfäule tun?

Vorwiegend weiche und kühle Speisen konsumieren. Besonders Eiscreme, kalter Pudding und Joghurt sind dafür gut geeignet. Nudel mit Tomatensauce, Reis, Milchreis oder Gemüsebrei eignen sich für Kinder besonders gut.

Generell sind kalte Speisen von Vorteil, um bei Mundfäule Linderung zu schaffen. Allerdings sollten sie auf Fruchtsäften jeglicher Art verzichten. Diese enthalten oft Säuren, welche die Schleimhäute noch mehr reizen können.

Um die Schleimhäute nicht unnötig zu strapazieren, sollten Sie auch von scharfen, sauren, heißen oder harten Lebensmitteln absehen.

Achten Sie auf ausreichend Flüssigkeit. Trinken Sie lieber einmal mehr als zu wenig.

Wenn die Mundfäule nicht abklingt, bezeichnen Experten den Virenbefall als Aphthoid Pospischill-Feyrter. Dieser kann sich auf weitere Körperregionen ausbreiten, wie beispielsweise Rachen und Speiseröhre. Manchmal werden im Verlauf der Krankheit sogar die Genitalien in Mitleidenschaft gezogen. Stellt sich bei anhaltenden Schmerzen keine Besserung ein, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.