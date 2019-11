Ökotest: Krebserregende Stoffe in Männerduschgel - jedes dritte Produkt fällt durch

Frankfurt am Main Krebserregende Stoffe in Handcremes: Öko-Test mit schlechten Ergebnissen

Duftstoffe gefährlich für Fortpflanzung?

Bei zwölf Duschgelen wurde der Duft bemängelt. Sieben davon enthielten den Duftstoff Lilial, der möglicherweise die Fruchtbarkeit stört. Da die Zeugungsfähigkeit von Männern bereits seit Jahren europaweit sinkt, wird Herstellern geraten vorsorglich möglichst auf die Verwendung von Lilial zu verzichten. Dennoch sind viele Düfte der restlichen getesteten Produkte unbedenklich.

Mit Gewalt und Einschüchterung: Sind rechte Bürgerwehren eine Gefahr in Deutschland? Die Bundesregierung bezieht Stellung.

Synthetische Inhaltsstoffe gefährlich für Umwelt

Die Verwendung von synthetischen Polymeren in einigen Duschgelen wird von den Forschern als kritisch angesehen. Da solche Kunststoffverbindungen zum Teil nur schwer abbaubar sind, können diese Plastikpartikel auf lange Sicht der Umwelt schaden.

Darauf sollten Sie beim Kauf eines Duschgels achten

Naturkosmetische Produkte haben in dem Test besonders gut abgeschnitten und eignen sich daher ideal für die tägliche Körperpflege. Es wird außerdem empfohlen, Duschgele mit dem Inhaltsstoff "Butylphenyl Methylpropional" nicht zu verwenden. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich der vermutlich gefährliche Duftstoff Lilial.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.