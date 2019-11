Öko-Test vergleicht Handcremes: Viele enthalten krebserregende Stoffe - Naturkosmetik überzeugt

Frankfurt am Main Krebserregende und potenzgefährdende Stoffe in Männerduschgel: Jedes dritte Produkt fällt bei Öko-Test durch

Bekannte Marken schnitten nur mit "mangelhaft" und "ungenügend" ab

Leider konnte nicht zu allen getesteten Produkten ein so gutes Urteil abgegeben werden. Vor allem bei bekannten Marken wie O'Keeffe's, Dove, Eucerin und Bephanthol lag die Bewertung der Produkte nur bei "ungenügend". Sie sind damit im Test durchgefallen.

Gefunden wurden in den Produkten das Parfüm Lilial (gilt als fortpflanzungsschädigend), MOAH (kann krebserregend sein), Diazolidinyl (setzt wahrscheinlich krebserregendes und Allergien auslösendes Formaldehyd frei), Paraffine/Silikone (irritieren Hautgleichgewicht), Polyethylenglykole und PEG (Haut wird durchlässiger für Schadstoffe).

O'Keeffe's Working Hands Handcreme

Wenn Sie gegen Ihre trockenen Hände ankämpfen wollen, dann sollten Sie lieber nicht O'Keeffe's Working Hands Handcreme kaufen. Sie ist unter anderem in Baumärkten zu kaufen und beinhaltet Diazolidinyl. Bei dem Stoff handelt es sich um ein Konservierungsmittel, welches Formaldehyd freisetzen kann.

Formaldehyd steht im Verdacht, Krebs auslösen zu können und kann schon in geringen Mengen Schleimhäute reizen und Allergien auslösen. Weiterhin konnten halogenorganische Verbindungen nachgewiesen werden, welche inzwischen zum größten Teil verboten wurden und zu den stärksten umweltschädigenden Stoffen zählen. Sie haben ein hohes nervenschädigendes und Giftpotenzial.

Neutrogena's Sofort einziehende Handcreme

In der sofort einziehenden Handcreme von Neutrogena konnten künstliche paraffinartige Stoffe und Silikone nachgewiesen werden. Sie integrieren sich nicht so gut in das Hautgleichgewicht wie natürliche Öle und Fette.

Weiterhin konnten mineralölbasierte Fette und Wachse wie Paraffinum liquidum mit MOAH (Aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) verunreinigt sein. Auch Verbindungen, die unter Verdacht stehen, Krebs erregend zu sein, gehören zu den MOAH.

Dove Pflege Geheimnisse Handcreme Kokos- und Mandelduft

Zu Dove's Pflegegeheimnis gehört neben netten Düften scheinbar auch eine Menge Chemie. In der Creme konnten sowohl MOAH, Paraffine und/oder Silikone sowie Polyethylenglykole und/oder chemisch verwandte Stoffe (PEG) nachgewiesen werden. Letztere sorgt dafür, dass die Haut durchlässiger für Fremdstoffe wird. Die Polyethylenglykole und PEG sind in der Naturkosmetik nicht zulässig.

Alle weiteren Produkte mit Bewertung "mangelhaft" oder "ungenügend":