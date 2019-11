Öko-Test prüft Säuglingsnahrung: Aufgepasst! - Vier Produkte fallen durch

Pre-Säuglingsnahrung im Öko-Test: Diese Stoffe wurden gefunden

In einem spezialisierten Labor wurden die 16 Pre-Nahrungen für Babys auf verschiedenste Schadstoffe getestet. Der Fokus lag dabei auf Fettschadstoffen, Mineralölrückständen und Resten von chlorierten Desinfektionsmitteln.

Das Ergebnis des Tests lässt zu wünschen übrig: Fast in allen getesteten Milchpulvern werden erhöhte Mengen an mineralölartigen Substanzen und Stoffen, die sich aus Kunststoffbeschichtungen lösen können, nachgewiesen. Vier der Pre-Nahrungen fallen mit der Note "mangelhaft" oder "ungenügend" durch, sieben Produkte landen mit "befriedigend" oder "ausreichend" im Mittelfeld und nur fünf Produkte können mit "gut" empfohlen werden. Keines der Produkte erreicht eine "sehr gut" Bewertung.

Als Hauptproblem werden gesättigte Kohlenwasserstoffe (MOSH/POSH) und ähnliche Stoffe angesehen, so Öko-Test. MOSH ist dafür bekannt, sich in der Leber und im menschlichen Fettgewebe anzureichern. POSH kann sich aus Beschichtungen der Innenbeutel der Pre-Nahrungen ablösen. Ob es dieselben Risiken mit sich bringt wie MOSH, ist noch nicht bekannt. Trotzdem werden auch niedrige Gehalte in der Nahrung abgewertet.

Positiv anzumerken ist, dass die Verunreinigung durch Fettschadstoffe im Vergleich zu vorherigen Tests deutlich weniger geworden ist. Zwar wurden in einigen Nahrungen Glycidylester und in allen3-MCPD-Ester Fettschadstoffe nachgewiesen, jedoch befanden diese sich in den meisten Fällen in den gesetzlich festgelegten, tolerierbaren täglichen Aufnahmemengen. Beide Stoffe gelten jedoch als krebserregend oder krebsverdächtig und müssen daher weiterhin streng kontrolliert werden.

Die drei besten Pre-Säuglingsnahrungen im Öko-Test

Mit "gut" im Gesamturteil wird "Aptamil Profutura Pre Anfangsmilch" bewertet. Es konnten zwar leicht erhöhte MOSH/POSH-Werte nachgewiesen werden, es wurden aber keine Glycidylester Fettschadstoffe gefunden und keine Belastung durch Keime konnte festgestellt werden.

Aptamil Profutura Pre Anfangsmilch - Mehr Infos und Kaufen

Auch "Humana Pre Anfangsmilch" wird mit "gut" bewertet. Sie ist nicht perfekt, weist unter anderem Spuren von Chlorat oder Perchlorat auf, hat aber mit als einziger Anbieter wichtige Nährstoffe, die in der Muttermilch enthalten sind, auch in Form von Ölen der Baby-Nahrung zugeführt.

Humana Pre Anfangsmilch - Mehr Infos und Kaufen

"Töpfer Lactana Bio Anfangsmilch Pre" wird mit "gut" bewertet. Sie weist, wie der Rest, Spuren von schädlichen Stoffen auf, bewegt sich aber im gesetzlich genehmigten Rahmen. Auch hier wurden fehlende Nährstoffe aus der Muttermilch mithilfe von Ölen der Nahrung zugefügt und es konnten keine weiteren Anmerkungen gemacht werden.

Töpfer Lactana Bio Anfangsmilch Pre - Mehr Infos und Kaufen

Die drei schlechtesten Pre-Säuglingsnahrungen im Öko-Test

Mit "ungenügend" bewertet schneidet "Babydream Anfangsmilch Pre" im Test am schlechtesten ab. Es werden der Nahrung keine zusätzlichen Nährstoffe zugeführt. Weiterhin werden stark erhöhte MOSH/POSH-Werte nachgewiesen. Auch Glycidylester ist nicht nur spurenhaft, sondern erhöht im Produkt gefunden worden.

Eine "mangelhaft" Bewertung erhält "Nestle Beba Optipro Pre". Neben stark erhöhten MOSH/POSH- Werten werden hier auch MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) nachgewiesen. Es handelt sich um eine Gruppe von Stoffen, die möglicherweise krebserregend sind und beispielsweise aus Druckfarbe in Lebensmittel übergehen können.

Auch "Babylove Anfangsmilch Pre" wird nur mit "mangelhaft" bewertet. Stark erhöhte MOSH/POSH-Werte, keine zusätzlichen Nährstoffe und Spuren von 3-MCPD-Ester / Glycidylester führen zu der Bewertung.

