Öko-Test prüft Erkältungsbäder: Kein "sehr gut" oder "gut" - über die Hälfte der Produkte fällt durch

Nach einem langen Tag unterwegs in der Kälte tut es gut, sich ein entspanntes Bad zuhause einzulassen. Bekanntlich hilft die Wärme gut dabei, dass Muskeln und Geist sich entspannen können.

Gerade in der kalten Jahreszeit greift man auch gerne mal zu einem Erkältungsbad, wenn die ersten Symptome einer Grippe auftreten. Das Verbrauchermagazin Öko-Test ruft jedoch zur Vorsicht auf: Von insgesamt 20 getesteten Erkältungsbädern fielen elf mit einer Bewertung von "mangelhaft" und "ungenügend" durch. Auch die restlichen neun Bäder konnten nur mit "befriedigend" bewertet werden. Es gab keine "gut" oder "sehr gut" Bewertung. Doch was wurde in den Arzneibädern gefunden?

Wissenschaftliche Belege überzeugen nicht - Erkältungsbäder fallen bei Öko-Test durch

Ätherische Öle aus Pfefferminze, Eukalyptus und Co. gelten als wohltuend und sollen gegen Erkältungssymptome, wie eine verstopfte Nase, helfen. Auf diese Aussagen berufen sich auch die Hersteller der Erkältungsbäder - die wissenschaftlichen Belege dafür überzeugen den Öko-Test Gutachter Manfred Schubert-Zsilavecz von der Universität Frankfurt jedoch nicht.

Auffällig ist, dass zwar wohltuende Effekte in Bezug auf Erkältungen angepriesen, jedoch keine medizinischen Wirkversprechen ausgesprochen werden. In Kosmetika müssen Wirkversprechen wissenschaftlich belegt sein, sonst dürfen sie nicht beworben werden. Weiterhin dürfen die Kosmetikprodukte keine mit Medikamenten vergleichbare Wirkung haben, da sie sich sonst an die strengen Auflagen des Arzneimittelgesetzes halten müssten.

Um die Erkältungsbäder aber trotzdem mit Hinweis auf ihre Wirkung verkaufen zu können, werden die Produkte als "befreiend", "wohltuend" und "entspannend" angepriesen. Die Formulierungen lassen darauf schließen, dass ein Erkältungsbad bei einer Erkältung auch tatsächlich hilft, dies ist nach Auffassung des Gutachters jedoch nicht genügend belegt.

Erkältungsbäder im Öko-Test: Diese problematischen Stoffe wurden gefunden

Öko-Test konzentrierte sich bei seinen Untersuchungen primär auf Allergene, problematische Duftstoffe und umstrittene Inhaltsstoffe.

Einer der in einigen Bädern gefundener Stoffe ist Kampfer (auch Campher, Camphora). Am bekanntesten ist der Stoff wahrscheinlich als Allheilmittel aus Asien. Er ist unter anderem im "Tiger-Balm" enthalten, welcher schmerzlindernd und durchblutungsfördernd wirken soll.

Sein Einsatz in der Medizin ist jedoch umstritten, da er bei einer geringen therapeutischen Breite möglicherweise gravierende Nebenwirkungen mit sich bringen kann, berichtet Öko-Test. Bei Säuglingen und Kleinkindern besteht durch die Aufnahme des Kampfer Vergiftungsgefahr, das Risiko eines Atemstillstandes oder Krampfanfällen. Auch kann es bei der äußerlichen Anwendung zu unschönen Hautekzemen kommen.