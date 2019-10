Öko-Test: 50 Männer-Duschgele im Test - Warum die Ergebnisse schockierend sind

Im Schnitt verbringen deutsche Männer 38 Minuten pro Tag im Bad mit Körperpflege. Wichtig ist für die meisten daher auch ein gutes Duschgel. Dass aber viele Duschgele nach genaueren Untersuchungen nicht gut abschneiden belegt nun eine Studie von Öko-Test. Von 50 Testprodukten schneiden lediglich 13 mit "sehr gut" ab. Einige von ihnen lassen sogar auf größere Gefahren schließen.

Welche Duschgele wurden getestet?

Es wurden insgesamt 50 Duschgele getestet. Darunter befinden sich neben bekannten Marken wie "Nivea" oder "Dusch Das" auch Naturkosmetik und Eigenmarken aus dem Einzelhandel. Im Fokus der Untersuchung standen gesundheitsschädliche Duftstoffe und Konservierungsmittel.