29.04.2020, Schleswig-Holstein, Neumünster: Ein Fahrgast mit Maske steigt in eine Bus. Am 29.04.2020 beginnt auch in Schleswig-Holstein die Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Carsten Rehder (dpa)