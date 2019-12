Obst und Gemüse: Frisch, tiefgekühlt oder aus der Dose - was ist am gesündesten?

Es wird Winter in Deutschland und damit sinkt die Möglichkeit, frisch geerntetes Obst und Gemüse vom lokalen Händler zu erwerben. Daher greifen viele Menschen häufiger zu Tiefkühlprodukten oder Konserven. Doch welche Vor- oder Nachteile haben solche Produkte im Vergleich zu frischer Ware?

Tiefkühlprodukte: Schockfrosten speichert Nährstoffe

Wer sein Obst oder Gemüse tiefgekühlt kauft, kann mit guten Nährwerten rechnen. Bei solchen Lebensmitteln ist allerdings entscheidend, dass sie schockgefrostet wurden. Durch das Schockfrosten bleiben beinahe alle Vitamine erhalten, da sie durch die Kälte auf natürliche Weise "konserviert" werden - und das ohne zusätzliche Konservierungsstoffe. Dabei werden die Nahrungsmittel zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet und innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne schnell verarbeitet. Wichtig ist, dass zwischen Ernte, Weiterverarbeitung und Tiefkühlvorgang nur wenige Stunden vergehen.