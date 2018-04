Nudel-Diät funktioniert? So purzeln die Pfunde trotz Pasta

Pasta-Liebhaber aufgepasst!



Wissenschaftler haben den Zusammenhang zwischen Gewichtsreduzierung und Nudel-Konsum untersucht. Sie kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis.Die Forschungen wurden von Wissenschaftler des St. Michaels Hospital und der Universität von Toronto (Kanada) durchgeführt. Sie veröffentlichten ihren Bericht in der Fachzeitschrift " BMJ Open ".2500 Teilnehmer umfasste die Studie, die in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt wurden. Eine der Gruppen nahm 3,3 Portionen Pasta pro Woche zu sich. Die andere Gruppen aß alternative Formen von Kohlenhydraten, wie beispielsweise Reis, Kartoffeln oder Weißbrot. Zu Beginn und Ende der Studie wurde bei allen Probanden Körpergewicht, Körperfett, BMI-Wert und Taillenumfang gemessen.Das Ergebnis: Eine Ernährung, die Nudeln enthält kann gesund sein! Die Forscher betonen, dass es wichtig sei, Fakten zu beachten, anstatt aktuellen Trends der Ernährung zu folgen. Meldungen über die Schädlichkeit von Kohlenhydraten, beeinflussen die Wahrnehmung beziehungsweise die Ernährungsweise der Konsumenten.Aber warum macht Pasta nicht dick? Nudeln haben einen niedrigen glykämischen Index - anders als Reis oder Brot. Der Indexwert sei vergleichbar mit den Werten von Hafer oder Hülsenfrüchten, erläutern die Forscher. Konsequenz des Konsums ist, dass der Körper die Lebensmittel langsamer verdaut und sie so effektiver im Körper aufgenommen werden.Wer kein Maß kennt, wird dennoch vom Pasta-Konsum zunehmen. Allein der dosierte Konsum von Nudeln wird Sport und Bewegung nicht ersetzen. Wer also effektiv abnehmen möchte, dem ist regelmäßiges Kraft- beziehungsweise Ausdauertraining zu empfehlen.