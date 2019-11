Norwegische Hundekrankheit jetzt auch in Deutschland: Erste Fälle werden gemeldet

Seit August befällt eine mysteriöse Krankheit immer mehr Hunde in Norwegen. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, um welche Krankheit es sich handel, wie sich die Tiere angesteckt haben oder was sie auslöst. Im September wurden nun auch erste Fälle der Erkrankung in Deutschland bekannt. Nach welchen Symptomen Sie die Augen aufhalten müssen und was Sie tun können, um Ihr Tier zu schützen, haben wir für Sie zusammen gefasst.

Tod innerhalb von 24 Stunden: Was sind die Symptome?

Im August wiesen in Norwegen über 100 betroffene Tiere die selben Symptome auf. Innerhalb weniger Stunden wurden sonst aktive Hunde sehr schlapp und energielos. Das Ganze wurde begleitet von Erbrechen und blutigem Durchfall. Manche Tiere verendeten nicht einmal 24 Stunden nach Ausbruch an der Krankheit.

Es konnte noch nicht genau herausgefunden werden, um welche Krankheit es sich handelt. Eine Infektion mit Campylobacter oder Salmonellen konnte ausgeschlossen werden und es steht weiterhin fest, dass die Tiere nicht böswillig vergiftet wurden.