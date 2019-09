Neues Fledermaus-Virus mit hoher Mutationsrate entdeckt: So gefährlich ist das Virus für den Menschen

Neues Influenza-Virus entdeckt: Das Universitätsklinikum Freiburg des Friedrich-Löffler-Instituts sowie der US-amerikanischen Colorado State University und Kansas State University haben vor kurzem eine neue Gattung des Influenzavirus entdeckt.

Influenza-Virus mit hoher Anpassungsfähigkeit in Fledermäusen entdeckt

Einer Pressemitteilung des Freiburger Universitätsklinikums zufolge fanden die Forscher das neue Virus bei der Untersuchung von Fledermäusen. Besonders auffällig sei, dass das Influenza-Virus "H18N11" eine hohe Anpassungsfähigkeit besitze.

"Influenza-Viren besitzen generell eine hohe Mutationsrate", so Prof. Dr. Martin Schwemmle, Studien- und Forschungsgruppenleiter am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg. "Dennoch waren wir überrascht, in wie kurzer Zeit Viren des Typs H18N11 in Zellkultur genetische Veränderungen entwickeln."

Durch die genetische Wandelbarkeit des Virus, steigt auch das potenzielle Infektionsrisiko für den Menschen. So heißt es in der Pressemittelung, dass die Forscher hauptsächlich Veränderungen feststellten, "die die Verbreitung des Virus fördern."