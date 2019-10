Schon seit ein paar Jahren treten immer häufiger Bakterien auf, die nicht mehr auf herkömmliche Antibiotika ansprechen. Diese Resistenz hat häufig schwere Folgen für den Krankheitsverlauf und die Behandlung. Nachdem mehrere Jahrzehnte kein neuer Wirkstoff gegen die wehrhaften Keime gefunden wurde, gelang Schweizer Wissenschaftlern nun eine vielversprechende Entdeckung.

Folgen der Resistenz

Erst Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre wurden Antibiotika für die Bekämpfung von Bakterien entdeckt. In den darauffolgenden Jahren sind haufenweise neue Wirkstoffe gefunden und die Medikamente effektiv gegen die Bekämpfung von Bakterien eingesetzt worden.

Seit knapp 30 Jahren konnten jedoch keine neuen Wirkstoffe entdeckt werden. In dieser Zeit haben sich viele der Bakterien an die Wirkstoffe angepasst. So entstanden multiresistente Keime bei denen Antibiotika nicht mehr greifen. Forscher und Ärzte warnen schon seit Langem vor den Folgen.

In Europa sterben jährlich mehr als 33.000 Menschen an den multiresistenten Keimen, wie Zahlen des ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) zeigen. Das sind fast so viele wie an Influenza, Tuberkulose und HIV/Aids gemeinsam, fasst die Ärztezeitung zusammen.