Neuer Ernährungstrend Gerstengras: Was bringt das Superfood?

Einzunehmen ist Gerstengras entweder als Pulver, beispielsweise gemischt in Saft oder Müsli, oder auch in Kapselform. Zu kaufen gibt es das Gerstengras unter anderem bei Amazon, bei Bio-Anbietern, in einzelnen Supermärkten oder Reformhäusern. Meist wird das Gerstengras aus den jungen Keimen der Gerste gewonnen, indem diese gefriergetrocknet und anschließend zu Pulver verarbeitet werden. Da es noch vor der Keimung geerntet wird, ist es glutenfrei und überdies vegan.

Da es sich um ein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel handelt, kann man bei der Einnahme in der Regel nicht allzu viel falsch machen. Wer sich für das Pulver entscheidet - wofür das Angebot im Übrigen größer ist - sollte allerdings bedenken, dass der Geschmack am Anfang gewöhnungsbedürftig ist. Anbieter beschreiben den Geschmack als intensiv und leicht süßlich, ähnlich zu dem von Spinat. Um auszuschließen, dass die verarbeiteten Gräser nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden sind, sollte außerdem auf die Herkunft und ein Bio-Siegel geachtet werden.

Gerstengras ist in Pulver- oder Kapselform leicht einzunehmen

Wie bei den meisten Nahrungsmitteln, die man zu sich nimmt, gilt: nicht zu viel des Guten. Wegen der Fülle an Ballaststoffen kann zu viel Gerstengras auf einmal auch zu Bauchschmerzen führen, heißt es in einem Artikel des "NDR". Deswegen ist auf der sicheren Seite, wer sich an die auf der Packung empfohlene Dosierung hält oder sich vorher Rat bei einem Arzt sucht, um auch mögliche Allergien auszuschließen.

Wegen des hohen Nährstoffgehalts im Gerstengras wird es häufig auch in der Tiermast eingesetzt. Studien, die eine gesundheitsfördernde Wirkung für den Menschen zweifelsfrei belegen, gibt es bisher allerdings noch nicht.