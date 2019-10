Neue Studie: Dieses Nahrungsergänzungsmittel soll gegen Herz-Kreislauferkrankungen helfen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Der Online-Plattform Statista zufolge lassen sich rund ein Viertel aller Tode auf Probleme mit dem Herz-Kreislaufsystems zurückführen. Wie man eine Erkrankung vorbeugen kann, haben jetzt die Forscher der Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham and Women"s Hospital herausgefunden. In einer Studie, welche im englischsprachigen Fachmagazin "Journal of the American Heart Association" veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Einnahme von Omega-3-Fischöl als Nahrungsergänzung das Risiko für Herzinfarkte und Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren soll.

Laut Studienbericht wurden die Daten von mehr als 120.000 erwachsenen Menschen aus 13 zufälligen Studien aus aller Welt ausgewertet. Unter den 13 Studien befand sich unter anderem die sogenannte VITAL-Studie, welche die bisher größte Untersuchung zu Omega-3-Fettsäuren ist. Die Metaanalyse der erfassten Daten ergab, dass ein Zusammenhang zwischen dem täglichen Konsum von Omega-3 und einem reduzierten Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, einschließlich Herzinfarkt und koronare Herzkrankheiten, besteht. Eine Minderung der Anfälligkeit für Schlaganfälle konnte nicht erkannt werden. Die tägliche Einnahme von Omega-3-Fischölpräparaten solle demnach das Risiko einer Erkrankung um bis zu acht Prozent senken. Bemerkenswert war außerdem die Feststellung, dass bei Erhöhung der täglichen Omega-3-Fischöldosis auch ein kohärent Risikominderung stattfindet. Die Forscher sprachen von einer Wechselwirkung zwischen Dosis und Wirkung. Sport und die richtige Ernährung sind trotzdem wichtig Allerdings spielt der richtige Lebensstil auch eine entscheidende Rolle. Neben einer ausgewogenen und gesunden Ernährung sind auch Sport und ausreichend körperliche Aktivität wichtig zur Prävention einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die Wissenschaftler halten aber an ihren Studienergebnissen fest und erklären, dass eine Nahrungsergänzung mit Omega-3 durchaus ein wichtiger Faktor seien kann.