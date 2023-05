Laut Versorgungsbilanzen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) liegt der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in Deutschland bei circa 52 Kilogramm. Das sind knapp 29 Kilogramm Schweinefleisch, etwa 12,7 Kilogramm Geflügel und rund 8,7 Kilogramm Rindfleisch pro Kopf. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen der Statistik nach aber sogar gesunken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat bisher empfohlen, dass Erwachsene zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch pro Woche verzehren dürften.

Denn zu viel Fleisch erweist sich als gesundheitsschädigend. Rotes Fleisch und Wurst, wie zum Beispiel Rind oder Schwein im Übermaß erhöhen das Risiko für Darmkrebs. Weißes Fleisch, also Geflügel, ist dagegen unbedenklicher. Das BMEL arbeitet deshalb an einer Ernährungsstrategie, die dafür sorgen soll, "dass es für alle Menschen in Deutschland möglich ist, sich gut und gesund zu ernähren – unabhängig von Einkommen, Bildung oder Herkunft". Das Kabinett will die Strategie bis Ende 2023 fertigstellen und dabei sollen auch die Ernährungsempfehlungen der DGE überarbeitet werden.

Nur noch eine Currywurst im Monat - Bundesregierung will Fleischkonsum reduzieren

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, ist für den Fleischverzehr ein Orientierungswert von nur noch 10 Gramm pro Tag geplant. Das entspricht etwa einer Scheibe Wurst am Tag oder laut Hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Verbands (MIV), Eckhard Heuser, "einer Currywurst im Monat". Aber es soll nicht nur bei der Reduzierung des Fleischkonsums bleiben. Auch die Empfehlung für Milchprodukte soll sich verändern. Der bisherige Anhaltspunkt mit 250 Milliliter Milch und 50 Gramm Käse werden auf zusammengerechnet 280 Milliliter von Milchprodukten pro Tag heruntergesetzt. Zum besseren Verständnis: Für ein Kilo an Hartkäse benötigt man etwa 10 Liter Milch.

Das Ziel der überarbeiteten Strategie ist es, die Menschen zu einer gesünderen Ernährung und mehr Bewegung anzuregen, aber auch zu einem umweltschonenderen Konsum. Denn eine Ernährung mit größerem Fokus auf pflanzlichen Produkten hat laut BMEL viel Einfluss auf die "nationalen und internationalen Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele". Insgesamt hat sich die Bereitschaft zu einem bewussteren Fleischkonsum positiv verändert. Laut des Ernährungsreports aus dem Jahr 2022 haben 13 Prozent der Befragten angegeben, bis zu 12 Euro pro Kilogramm Fleisch bei einer angemessenen Tierhaltung zu zahlen. 45 Prozent der Befragten gaben an, bis zu 15 Euro zu zahlen und 24 Prozent gaben an, sogar bis zu 20 Euro zu zahlen.

Wer nicht sofort auf Fleisch verzichten will, kann auch vorerst auf Fleischprodukte in der fettarmen Variante zurückgreifen. Dazu gehören Fleischstücke wie Ober- und Unterschale, Filet oder Hüfte. Bei Wurstwaren eignen sich beispielsweise Geflügelwurst und Braten- oder Aspikaufschnitt sowie Schinken, dieser allerdings ohne Fettrand. Ansonsten gibt es mittlerweile auch viele Kochbücher mit vegetarischen Rezepten* und viele Ersatzprodukte, die dem Geschmack von Fleisch immer näher kommen.