Neben Pflastern und Schmerztabletten: Das gehört in jede Hausapotheke

Der richtige Aufbewahrungsort für die Hausapotheke

Umfragen zufolge bewahrt ein Großteil der Deutschen ihre Hausapotheke in der Küche oder im Bad auf - also vollkommen falsch. Die Temperaturschwankungen und die hohe Luftfeuchtigkeit in diesen Räumen schädigen die Medikamente und machen sie möglicherweise wirkungslos. Besser eignet sich ein dunkler, kühler und trockener Ort - etwa das Schlafzimmer, der Flur oder die Abstellkammer. Zum Schutz der Kleinsten sollte das Apothekenschränkchen oder der Notfallkoffer außerdem abgeschlossen und für Kinder unzugänglich sein.

Ordnung ist das halbe Leben

Im Inneren der Hausapotheke ist Ordnung das oberste Gebot. Medikamente sollten immer in der Originalverpackung inklusive Packungsanweisung aufbewahrt werden. Hilfreich kann es sein, die Packungen zusätzlich zu beschriften: Wofür ist das Medikament bestimmt? Wie nehme ich ein? Auf offenen Arzneien wie Augentropfen oder Salben sollte das Anbruchsdatum vermerkt werden, zumal viele Medikamente dann nur noch kurze Zeit verwendet werden dürfen.

Hausapotheke regelmäßig überprüfen

Einmal im Jahr sollten die Verbandsmaterialien und Medikamente in der Hausapotheke auf Vollständigkeit und Haltbarkeit geprüft werden. Falls nicht mehr alles Wichtige vorhanden ist, muss Verbrauchtes nachgekauft werden (z.B. bei der Versandapotheke*). Ob ein Medikament abgelaufen ist, zeigt nicht nur das angegebene Verfallsdatum. Auch vorher können Veränderungen der Konsistenz und des Geruchs darauf hinweisen.

Alte Medikamente richtig entsorgen

Alte Medikamente müssen umgehend entsorgt werden. Keinesfalls aber in die Toilette! Spezielle Inhaltsstoffe können in der Kläranlage nämlich nicht vollständig aus dem Wasser gefiltert werden. Wer die Medikamente in den Restmüll wirft, sollte sie in eine blickdichte Tüte geben und erst spät zur Abfuhr rausstellen, um Missbrauch (durch Kinder) zu vermeiden. Am sichersten ist es, in der Apotheke nachzufragen oder abgelaufene Arzneien nach Möglichkeit direkt dort abzugeben.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.