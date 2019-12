Nasenhaare nicht ausreißen: Deshalb kann das Zupfen der Härchen tödlich enden

Haare wachsen überall auf unserem Körper: Egal ob an den Ohren, auf dem Rücken, im Gesicht oder in unserer Nase. Doch wenn die Härchen zu lang werden, stören sich viele daran und beginnen die unästhetischen Büschel zu entfernen.

Gerade bei Nasenhaaren wird da gerne mal zur Pinzette gegriffen. Aus medizinischer Sicht höchst kritisch. Das sagt zumindest Dr. Erich Voigt, ein HNO-Arzt aus New York, in einem Interview mit dem Business Insider. Laut dem Mediziner könne das Zupfen von Nasenhaaren im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Wie kann das sein?

Nasenhaare zupfen: Es kann tödlich enden

Voigt zufolge ist das Ausreißen von Nasenhaaren deshalb so problematisch, weil sie an einer so empfindlichen Stelle wachsen: der Nasenschleimhaut. Dort ist die Haut besonders verletzlich und schon kleine Wunden werden leicht von Bakterien und Keimen infiziert. Dadurch kann es zu kleineren Entzündungen kommen bis hin zu gefährlichen Infektionen, die im schlimmsten Fall tödlich enden können.