Nahrungsmittel mit Listerien verseucht - Wichtige Fakten zur Lebensmittelsicherheit

Gefährliche Keime in Frikadellen und anderen Fleisch- und Wurstwaren: 2019 sorgen Fälle von mit Listerien verseuchten Lebensmitteln in Deutschland für Aufsehen. Doch wie können Produkte in den Handel gelangen, die gesundheitsgefährdend sind? Eigentlich sollte das in Deutschland nicht möglich sein. Es ist klar definiert, wer die Sicherheit unserer Lebensmittel gewährleisten muss und wer sie kontrolliert.

Lebensmittel-Herstellung: Die rechtliche Lage

Wer Lebensmittel herstellt oder vertreibt, muss dafür sorgen, dass diese unbedenklich verzehrt werden können. Die entsprechende Basisverordnung der EU besagt: "Lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden." Als nicht sicher gelten sie, wenn sie gesundheitsgefährdend oder aber grundsätzlich für den menschlichen Verzehr ungeeignet sind. Auf Basis dieser EU-Verordnung ist in Deutschland das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) entstanden. Darin ist festgelegt, wie überwacht wird, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Unternehmen müssen dokumentieren, woher ihre Lebensmittel oder Rohstoffe kommen und an wen sie welche Chargen geliefert haben.