Viele fragen sich derzeit, ob sie sich in der Apotheke für den Ernstfall einer nuklearen Katastrophe mit Jod-Tabletten eindecken sollen. Einige Apotheker*innen berichten von einer steigenden Nachfrage, wie unter anderem der NDR meldet. Ein Sprecher der Landesapothekenkammer in Thüringen bestätigt laut SZ eine erhöhte Nachfrage und erklärt: "Die Menschen haben Angst - und den Wunsch, sich selbst zu schützen." Und das, obwohl sich das Bundesamt für Strahlenschutz gegen das Bunkern von Jodtabletten ausspricht, da derzeit keine belastbaren Hinweise vorliegen würden, wonach bei den Kampfhandlungen in der Ukraine radioaktive Stoffe in erhöhtem Maße austreten könnten.

Was bewirken Jod-Tabletten im menschlichen Körper?

Radioaktives Jod wird beim Einatmen in der Schilddrüse aufgenommen, was zu Schilddrüsenkrebs führen kann. Die Einnahme einer hoch dosierten Kalium-Jodid-Tablette kann verhindern, dass radioaktives Jod in der Schilddrüse eingelagert wird. Da radioaktives Jod bei einem Atomunfall freigesetzt wird, ist dies eine große Gefahr. Das Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit schreibt hierzu auf ihrer Website: "Die vom radioaktiven Jod ausgehende Strahlung kann die Wahrscheinlichkeit für Schilddrüsenkrebs erhöhen, besonders bei Kindern und Jugendlichen."

Die hoch konzentrierten Jod-Tabletten sollen demnach verhindern, dass sich radioaktives Jod in der menschlichen Schilddrüse anlagert. Durch die Einnahme wird das "normale", also nicht radioaktive, Jod gespeichert, sodass die Schilddrüse mit Jod gesättigt ist. Mediziner*innen sprechen hierbei von einer "Jod-Blockade", wobei die genaue Dosierung für einzelne Altersgruppen festgelegt ist. Die Schilddrüse nimmt dann weniger radioaktives Jod auf.

Die meisten Expert*innen raten von der Einnahme von großen Mengen Jod ab. Wer sich trotzdem selbst vorsorgen will, wird hier fündig. Nachdem Jod-Tabletten vielerorts bereits ausverkauft ist, haben wir eine Auswahl der Online-Shops aufgelistet, auf denen man die Jod-Tabletten noch bekommen kann.

Jod-Tabletten online kaufen: Händler mit Jod-Tabletten im Angebot

Die deutsche Arzneimittelkommission und das Bundesamt für Strahlenschutz rät davon ab, vorbeugend Jod einzunehmen, da bei übermäßigem Konsumieren Nebenwirkungen auftreten können. Sollte im Notfall eine Einnahme erforderlich werden, wird die Bevölkerung durch die zuständige Behörde des Katastrophenschutzes mit Jod versorgt. Diese sollen auch nur nach Aufforderung der Behörde eingenommen werden. Daher erfolgt das Konsumieren der Jod-Tabletten auf eigene Verantwortung.

1: Jodid-ratiopharm 100 µg Tabletten von Shop Apotheke

Eine ausreichende Versorgung mit Jod ist wichtig, damit man energiegeladen in den Tag starten kann. Wie beschrieben, ist Jod für die Funktionen der Schilddrüse besonders wichtig. Wenn sich die täglich benötigte Menge nicht über die Ernährung decken lässt, so kannst du bei der Shop Apotheke Jod-Tabletten kaufen, um Mangelzuständen vorzubeugen - günstig und bequem von daheim aus.

2: Jodid Hexal 200 µg Tabletten von Doc Morris

Auch diese Tabletten werden zur Vorbeugung eines Jodmangels eingenommen. Sie sind lactosefrei und dienen zur Erhaltung der natürlichen Funktion der menschlichen Schilddrüse. Wie bei Shop Apotheke können die Tabletten ganz bequem und schnell nach Hause bestellt werden.

3: Jodid Hexal 200 µg Tabletten von eurapon

Die lactosefreien Jodid-Tabletten von eurapon dienen, wie bereits beschrieben, einer vorbeugenden Maßnahme zum Erhalt der Funktionen der menschlichen Schilddrüse. Es enthält als Wirkstoff Kaliumiodid und wird zur Kropfbehandlung und gleichzeitigen Ergänzung des Jod-Bedarfs angewendet. Aktuell sind die Tabletten um 35 Prozent reduziert und über die Website von eurapon ganz bequem nach Hause lieferbar.

Die Beschädigung von Atomkraftwerken durch den Ukraine-Krieg birgt für Deutschland nach einer aktuellen Analyse des Bundesamts für Strahlenschutz wenig Gefahren (Stand: 7. März 2022). "Wir haben das für den Fall des größten ukrainischen Kraftwerks, Saporischschja, durchgespielt", wird der Leiter der Abteilung Notfallschutz des Bundesamtes, Florian Gering, vom der Welt zitiert. Es sei analysiert worden, mit welchen Folgen bei einem "massiven Unfall zu rechnen wäre".

Gerings gute Nachricht für die deutsche Bevölkerung: "Die Auswirkungen für Deutschland wären gering. Nur in 17 Prozent der Wetterlagen würden radioaktive Stoffe überhaupt nach Westen getragen, denn dort herrscht meist Westwind." Die Daten seien repräsentativ, unterstreicht er.

Der Ukraine-Krieg und der Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja haben auch in der Region Bamberg eine erhöhte Nachfrage nach Jod-Tabletten ausgelöst. Das Landratsamt informiert daher in einer aktuellen Mitteilung darüber, wie es um die Vorräte steht.