Nach Behandlung mit Antibiotika: Frau wachsen Haare auf der Zunge

Nach einem Autounfall wurde eine 55-Jährige in den USA mit schweren Verletzungen an beiden Beinen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der Behandlung mit Antibiotika kam es zu einer ungewöhnlichen Nebenwirkung: Wie das Fachmagazin The New England Journal of Medicine berichtet, erschien die Zunge der Patientin mit schwarzen Haaren bedeckt zu sein. Außerdem klagte sie über Übelkeit und einen schlechten Geschmack im Mund.

Bei dem Phänomen "Schwarze Haarzunge" handelt es sich jedoch nicht wirklich um Haarwuchs, sondern um verlängerte Papillen auf der Oberseite der Zunge. Diese verschwinden aber normalerweise wieder und haben keine Langzeitfolgen. Im Fall der 55-Jährigen wurde das Antibiotikum durch ein anderes ersetzt und gründliche Mundhygiene empfohlen.