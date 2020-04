Mysteriöse Blutgerinnsel bei Corona-Patienten: Warum bilden sich Thrombosen?

Darin zeigte sich, dass es bei fast jedem dritten Corona-Patienten zu Thrombose-Komplikationen kam. Untersucht wurden allerdings "nur" 184 Infizierte. Die niederländischen Forscher bezeichneten diesen Anteil als "bemerkenswert hoch".

Auch Wissenschaftler aus den USA haben die Blutgerinnsel näher untersucht. Demnach sei das Risiko einer Thrombose durch Covid-19 derartig hoch, dass Betroffene "möglicherweise prophylaktisch Blutverdünner verabreicht werden sollten". Die Studie des Forscherteams um Behnood Bikdeli, einem Arzt aus New York, wurde im Fachmagazin Journal of The American College of Cardiology publiziert.

Er habe in seiner Karriere bereits Hunderte Blutgerinnsel gesehen, allerdings noch nie so viele "anormale extreme Fälle", berichtet der Arzt.

Coronavirus-Infektion: Warum bilden sich Thrombosen?

Die Frage, warum sich Blutgerinnsel überhaupt bei Covid-19-Patienten bilden können, ist bislang noch nicht abschließend untersucht. Jedoch ist ein Erklärungsansatz, dass Corona-Patienten meist Vorerkrankungen an Organen, wie dem Herz oder der Lunge haben. Diese erhöhen das Risiko für Thrombosen ohnehin.

Ein anderer Ansatz könnte das Coronavirus selbst sein. Diesen Zusammenhang legt ein Artikel im Fachmagazin The Lancet nahe: Darin wird erklärt, dass "Sars-CoV-2" die innere Zellschicht von Blutgefäßen sowie Organen angreifen und infizieren kann. Dies kann zu Thrombosen führen.

Ein Faktor, der nicht den Ursprung erklären könnte, aber als begünstigend gilt, ist das starre Liegen der Patienten auf der Intensivstation. Dies unterstützt laut Angaben verschiedener Wissenschaftler die Entwicklung von Blutgerinnseln.

Die Forderung der US-Forscher Blutverdünner zur Behandlung einzusetzen, helfe nicht allen Patienten, sagt die New Yorker Ärzin Brosnahan gegenüber der AFP : Bei manchen seien sie wirkungslos, bei anderen hingegen wirkungsvoll. "Da gibt es zu viele Mikrogerinnsel und wir wissen nicht genau, wo die sitzen", so die Medizinerin.

Fazit: Die zahlreichen Blutgerinnsel in Organen von Covid-19-Patienten sollen in den kommenden Monaten noch intensiver untersucht werden. Einstweilen ist die Frage, was es mit den vielen Thrombosen bei Corona-Betroffenen auf sich hat, noch nicht abschließend geklärt.

tu